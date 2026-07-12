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Patronato le gana 1-0 a Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional

Patronato le gana 1-0 a Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino, de Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

12 de Julio de 2026
El Rojinegro visita a Gimnasia y Tiro.
El Rojinegro visita a Gimnasia y Tiro.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato le gana 1-0 a Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino, de Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

Patronato le gana 1-0 a Gimnasia y Tiro en el estadio David Michel Torino, de Salta, por la 20ª fecha de la Primera Nacional.

 

El encuentro se disputa en el estadio David Michel Torino, con arbitraje de Jorge Broggi, y por el momento el Rojinegro 0 a 0. ELONCE Radio & Stream FM 98.7 transmite en vivo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

Alejo Miró abrió el marcador a los 43.

 

A los 38 minutos, Rinaldi fue amonestado por una infracción sobre Federico Bravo.

 

A los 22 minutos, Gimnasia y Tiro respondió con una doble ocasión dentro del área, pero Alan Sosa controló el balón y evitó el gol. El arquero volvió a intervenir a los 34, al contener un remate de media distancia de Facundo Rinaldi.

 

El Rojinegro estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro que terminó con un rechazo del local que casi se convirtió en gol en contra.

Así forma Patronato

 

Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda; Federico Bravo, Fernando Moreyra, Augusto Picco, Alejo Miró; Juan Barinaga; Hernán Rivero y Valentín Pereyra.

 

DT: Marcelo Candia.

 

Suplentes: Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Facundo Heredia, Luciano Pacco, Gonzalo Salega, Valentín Villarreal, Franco Soldano, Diego Díaz y Renzo Reynaga.

El once de Gimnasia y Tiro

 

Federico Cosentino; Juan Guaniní, Juan Galetto, Ignacio Aguirre, Gabriel Sivetti; Matías Díaz, Nicolás Rocca, Walter Montoya; Facundo Rinaldi; José Contín y Juan Rojas.

 

DT: Fernando "Vasco" Azconzábal.

 

Suplentes: Nicolás Papaleo, Joaquín Soto, Facundo Oviedo, Luciano Montoya, Valentín Villarreal, Juan Capanó, Joaquín Gordillo, Nicolás Rodríguez y Lautaro Gordillo.

Temas:

Patronato Gimnasia y Tiro de Salta
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