El DT de Suiza cuestionó al VAR tras la derrota con Argentina: "Esa regla destruyó el partido"

El entrenador de la selección de Suiza, Murat Yakin, cuestionó con dureza la actuación del VAR tras la derrota 3-1 frente a la Selección Argentina, en el alargue de los cuartos de final del Mundial 2026. El técnico consideró que la expulsión de Breel Embolo fue determinante para el resultado y afirmó que la decisión arbitral "destruyó el partido".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Kansas City, el entrenador expresó su malestar por la revisión que terminó con la segunda amonestación y expulsión del delantero suizo. "Una regla inaceptable que se nos haya eliminado de esa manera. No se entiende lo que pasó, lo que hizo el árbitro. Esa regla destruyó el partido. No había razón para esa amarilla, repito. Esa situación era que siguiera la jugada y ya", manifestó.

La jugada que generó la polémica

La acción que desencadenó las protestas ocurrió pocos minutos después del empate parcial de Suiza. Breel Embolo simuló haber recibido una infracción de Leandro Paredes, situación que inicialmente derivó en una tarjeta amarilla para el mediocampista argentino.

Tras la intervención del VAR, el árbitro revirtió la decisión, anuló la amonestación de Paredes y sancionó a Embolo por simular. Como el delantero ya había sido amonestado, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 jugadores.

Yakin también se refirió al estado anímico del atacante tras el encuentro y evitó responsabilizarlo por la eliminación. "No lo culpo. Es un jugador de equipo, está muy mal. Está roto. El error arbitral nos ha castigado a todos", sostuvo.

El análisis del partido y la charla con Scaloni

Pese a la decepción por la eliminación, el entrenador destacó el rendimiento de su equipo frente al vigente campeón del mundo y consideró que Suiza estuvo cerca de avanzar a las semifinales. "Con 10 peleamos, defendimos bien y controlamos. Hemos hecho un trabajo excelente. Hoy fuimos dominantes, llevamos el partido. Podríamos haber hecho más", afirmó.

Además, reveló una conversación que mantuvo con Lionel Scaloni una vez finalizado el encuentro. "Me dijo que estaba sufriendo mucho. Le hemos creado muchas situaciones de peligro", contó.

Descartó un favorecimiento y le deseó suerte a Argentina

Aunque cuestionó con dureza la aplicación del reglamento, Yakin rechazó la versión instalada por algunos medios europeos sobre un supuesto favorecimiento arbitral hacia la Selección Argentina durante el Mundial. "No diría que están favoreciendo a Argentina, tuvimos un partido justo y abierto, no salimos ganadores y punto. Esta regla no la conocía antes y eso fue lo que castigó al fútbol", aseguró.

Por último, el entrenador suizo dejó de lado la polémica y les deseó éxito a Lionel Messi y al seleccionado argentino en la recta final del torneo. "Le deseo la mejor de las suertes a Messi y a toda la Selección Argentina. Cualquiera de los cuatro puede ser campeón", concluyó.