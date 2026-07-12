Lionel Scaloni: "Este equipo consiguió algo histórico", afirmó tras el pase a semifinales

Lionel Scaloni puso el foco en la entrega y la fortaleza de la Selección Argentina tras la agónica victoria por 3-1 frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de un encuentro muy disputado que recién se resolvió en el tiempo suplementario, el entrenador destacó la capacidad del equipo para sostener la intensidad y encontrar la clasificación en los momentos decisivos. Con este resultado, la Albiceleste enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles en busca de un lugar en la final.

El seleccionado argentino debió trabajar más de lo esperado para superar a un rival que planteó un partido de alta exigencia física y táctica. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, la Selección encontró los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue para sellar el pasaje a las semifinales.

Más allá del resultado, Scaloni reconoció que el desarrollo del encuentro fue complejo y que Suiza logró complicar a su equipo durante varios pasajes del partido.

Scaloni destacó la dificultad del encuentro

En conferencia de prensa, el entrenador argentino analizó el rendimiento de sus dirigidos y resaltó las virtudes del conjunto europeo.

"Sabíamos que era un equipo muy físico, desde esa parte nos pusieron mucho en dificultad", expresó Scaloni al explicar por qué Argentina no logró imponer su juego con la comodidad que había mostrado en otros compromisos del torneo.

Foto: X oficial de Argentina.

El técnico también admitió que, además del esfuerzo colectivo, hubo situaciones en las que el equipo contó con una cuota de fortuna para sostener el resultado. "Hoy la suerte estuvo de nuestro lado", reconoció, en referencia a algunos momentos clave del encuentro, especialmente durante el segundo tiempo cuando Suiza estuvo cerca de desnivelar.

Autocrítica y confianza de cara a Inglaterra

Lejos de conformarse con la clasificación, Scaloni realizó una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y dejó en claro que todavía hay aspectos por corregir antes del próximo compromiso.

"Hay que ser realistas, hay cosas por mejorar", afirmó el entrenador, quien remarcó que el cuerpo técnico analizará el partido en profundidad para preparar la semifinal frente a Inglaterra.

Pese a ello, también destacó el camino recorrido por este grupo de futbolistas y el lugar que ya ocupa dentro de la historia del fútbol argentino. "Este equipo consiguió algo histórico", sostuvo, al valorar la continuidad de la Selección entre los mejores equipos del mundo.

El objetivo ahora es recuperar energías

Con apenas unos días de descanso antes del próximo desafío, Scaloni explicó que la prioridad será recuperar físicamente al plantel luego del enorme desgaste realizado frente a Suiza.

"Necesitamos recuperarnos para el partido que viene", señaló el entrenador, consciente de que el duelo ante Inglaterra exigirá nuevamente el máximo nivel desde lo físico y lo futbolístico.

Foto: X oficial de Argentina.

Argentina buscará el próximo miércoles un lugar en la gran final del Mundial 2026 frente a un rival de jerarquía que también necesitó del tiempo suplementario para eliminar a Noruega. Con la experiencia acumulada en los últimos años y un plantel que volvió a responder en un momento decisivo, Lionel Scaloni afrontará una nueva semifinal con la ilusión intacta de seguir haciendo historia al frente de la Selección Argentina.