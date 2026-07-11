Así se vive el partido Argentina – Suiza en la Fan Zone de Paraná: "Tenemos que ganar"

La Fan Zone convoca a cientos de paranaenses en calle Chile

A pesar de la noche fría de sábado, paranaenses se reunieron en la Fan Zone sobre calle Chile, donde se ubica la pantalla gigante, para ver el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, que ya cuenta con un gol albiceleste en el minuto 10 gracias a Alexis Mac Allister.

Desde Paraná, niños vestidos con la camiseta de la Selección hicieron sus apuestas y pronosticaron que la Scaloneta ganará por 2 a 1; 4 a 0 y 3 a 0.

Además, Charango Flow dijo que “hoy tenemos que ganar”. Recordó además a El Turquito, que falleció hace poco, quien realizó una vuelta en camioneta tras el triunfo de Argentina en el Mundial de 2022 frente a Francia.

Otros jóvenes de San Benito se acercaron a la Fan Zone para vivir el partido “de otra forma”. También hay visitantes de Colonia Avellaneda.

“Esperemos que hoy no suframos, ya sufrimos mucho, para mí ganamos 2 a 0, ganamos tranquilos. Tenemos un plantel con mucha experiencia. Scaloni sabe lo que hace”, aseveró otro joven de Paraná, que usa la misma camiseta en todos los partidos.

Otro asistente compartió su pálpito y dijo que Messi y Álvarez convertirán los goles de la noche.

Vivimos la previa de Argentina - Suiza en la Fan Zone de Paraná

"Es un partido difícil, ojalá ganemos", dijo otro visitante.

“Contento, con alegría, vamos Argentina”, alentó un hombre. En tanto, jóvenes en la Fan Zone festejaron la acción de Mac Allister.

“Con muchos nervios encima, vamos a seguir haciendo goles”, dijo una adolescente. Su mamá contó que llegan desde Paraná XVI y que es la primera vez que visitan el Fan Zone.

“Trajimos chicitos, palitos, sanguches, mucha agua. Tenemos la fe puesta en que volvemos a ganar”, dijo la mujer. “No tenemos cábalas porque sabemos que vamos a salir campeones”, aseguró.

“Soy de River pero Alexis es impresionante. Hoy todos somos argentinos”, señaló un joven. Otro compañero indicó: “Hoy salimos 3 a 0 fácil”.

“Para mí Messi va a hacer otro gol. Entra Lautaro y hace uno”, aseveraron otros jóvenes. “Ganamos 2 a 1. Que entre Lautaro Martínez”, deseó otro paranaense.

“Vine con mi hermana y mi amiga. Mi hermana se cuelga la bandera por cábala. Vamos bien”, aseguró otra mujer. “Yo le puse 3 a 2 en el prode”, agregó.

“Veo un lindo gol de Messi, que lo deje abajo a Mbappé y quede puntero él”, indicó otro joven.

“Ganamos 3 a 1, con goles del Licha y de Messi”, afirmó otro visitante.

El primer grito de gol tras la anotación de Mac Allister