Subsidio de contención familiar de ANSES: requisitos y cómo solicitarlo

El subsidio de contención familiar de ANSES es una prestación que permite recuperar parte de los gastos ocasionados por un servicio funerario cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo este reintegro para situaciones específicas, entre ellas fallecimientos vinculados al COVID-19 y casos de niños o adolescentes que recibían tratamiento oncológico.

El beneficio no se otorga automáticamente, sino que la persona interesada debe iniciar el trámite, demostrar que afrontó los costos del sepelio, cremación o inhumación y presentar los documentos solicitados por el organismo previsional.

Una vez analizada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, ANSES realiza el pago correspondiente a quien haya acreditado haber abonado el servicio funerario.

Quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES

En los casos de fallecimientos por COVID-19, el subsidio puede ser solicitado por familiares directos como el cónyuge o conviviente previsional, la madre, el padre o los hijos de la persona fallecida.

Además, la persona fallecida debía formar parte de determinados grupos contemplados por la normativa, como trabajadores desocupados, trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B, personal de casas particulares o titulares de distintas asignaciones sociales.

También pueden estar incluidos quienes percibían la Asignación por Embarazo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como niños, adolescentes o personas mayores con discapacidad que se encontraban dentro de los criterios establecidos.

Foto: Archivo Elonce.

Casos de niños y adolescentes con tratamiento oncológico

Otro de los escenarios contemplados corresponde al fallecimiento de niños y adolescentes que recibían tratamiento contra el cáncer. Esta incorporación fue establecida a partir de la Ley 27.764, vinculada al régimen de protección para pacientes pediátricos oncológicos.

La normativa contempla los fallecimientos ocurridos luego del 26 de julio de 2022, fecha en la que comenzó a regir la Ley de Oncopediatría. En estos casos, la solicitud puede ser presentada por la madre, el padre o el representante legal del menor.

Foto: Archivo Elonce.

Al igual que en los demás casos, será obligatorio acreditar que la persona solicitante asumió los gastos del servicio funerario mediante la documentación correspondiente.

Monto vigente y documentación necesaria

El monto actual del subsidio de contención familiar otorgado por ANSES es de $15.000. Se trata de un reintegro económico que busca acompañar a las familias que tuvieron que afrontar gastos derivados de un fallecimiento.

Para solicitarlo, los interesados deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), la partida o certificado de defunción y la documentación que permita comprobar el pago del servicio funerario.

Foto: Archivo Elonce.

En los casos comprendidos por la Ley 27.764, también será necesario presentar la factura del sepelio emitida a nombre de la madre, el padre o el representante legal que realizó el pago.

Cómo realizar el trámite para cobrar el subsidio

La gestión del beneficio debe realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y toda la documentación requerida según la situación particular, publicó A24.

Foto: Archivo Elonce.

Cuando la persona que solicita el reintegro no es un familiar directo, pero puede demostrar que fue quien pagó el servicio funerario, también puede acceder al beneficio. En estos casos, el trámite debe iniciarse dentro del plazo de un año desde la fecha del fallecimiento.

Luego de revisar la documentación presentada, ANSES determinará si corresponde la aprobación del subsidio y, de ser aceptado, efectuará el reintegro económico a la persona solicitante.