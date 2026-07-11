La formación de Argentina y de Suiza para los cuartos de final del Mundial 2026

Las dos dudas de Lionel Scaloni se confirmaron y ya está todo listo para el duelo ante Suiza. Contará con el lateral Nahuel Molina y el mediocampista Alexis Mac Allister dentro del once inicial en Argentina.
La Selección argentina finalmente contará con el lateral Nahuel Molina y el mediocampista Alexis Mac Allister dentro del once inicial para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
El lateral derecho y el mediocampista eran las grandes dudas del entrenador Lionel Scaloni pero, según el periodista Gastón Edul, serán parte del once titular de esta noche en Kansas City.
De esta manera, la formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
La formación de Suiza
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.
Vigilia albiceleste en Kansas
Kansas City está teñida de celeste y blanco. A miles de kilómetros de la Argentina, pero con el mismo fervor que se vio en Qatar 2022 y a lo largo de toda la Copa del Mundo 2026, la ciudad estadounidense se convirtió en el epicentro de una nueva movilización de hinchas que acompañan a la Selección de Lionel Scaloni en la previa del trascendental choque frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial.
La expectativa creció durante toda la semana y tuvo su punto más alto en los tradicionales banderazos organizados por los simpatizantes argentinos. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos, Canadá y la propia Argentina para acompañar al equipo campeón del mundo.
Las inmediaciones del hotel donde se concentra el plantel volvieron a transformarse en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que siguieron el recorrido completo de la Scaloneta durante el torneo.