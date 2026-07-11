PUAM de ANSES: cuánto cobran los adultos mayores con aumento y bono en julio

La PUAM de ANSES tendrá una actualización del 2,15% por movilidad y continuará con el bono extraordinario de $70.000. Los beneficiarios recibirán un ingreso total cercano a los $400.000 durante julio de 2026.
La PUAM de ANSES ya tiene definido el monto que recibirán sus titulares luego de la actualización mensual por movilidad y la continuidad del bono extraordinario otorgado por el Estado nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor accederán a un aumento del 2,15%, calculado según la fórmula vigente de actualización vinculada a la inflación registrada en mayo.
El incremento impactará directamente en los haberes previsionales correspondientes a julio y se sumará al refuerzo económico de $70.000 que continúa vigente para los sectores del sistema previsional con ingresos más bajos. De esta manera, los titulares de esta prestación recibirán una mejora en el monto final depositado en sus cuentas.
Según el esquema de liquidación confirmado, el haber bruto de la PUAM quedará establecido en $329.591,46. Al incorporar el bono extraordinario, el ingreso total que percibirán los beneficiarios alcanzará los $399.591,46, monto que representa el dinero disponible para los titulares durante este período.
Cómo queda el monto de la PUAM con el bono incluido
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue creada como una alternativa previsional destinada a personas mayores que no lograron completar los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación tradicional. Por normativa, esta prestación equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio nacional.
Los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios y el dinero puede utilizarse mediante los medios habituales del sistema financiero, como compras con tarjeta de débito o retiros de efectivo en cajeros automáticos habilitados.
El bono extraordinario de $70.000 se mantiene como un complemento destinado a reforzar los ingresos de los adultos mayores que reciben prestaciones más bajas. Este adicional se acredita junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo previsional.
Requisitos para mantener el beneficio de ANSES
Para continuar cobrando la PUAM, los titulares deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente. Entre los principales requisitos se encuentra acreditar residencia en Argentina durante al menos diez años posteriores al cumplimiento de la edad legal requerida.
Además, quienes reciben esta pensión no pueden percibir simultáneamente otra jubilación, pensión o beneficio incompatible dentro del sistema de seguridad social. El objetivo del régimen es garantizar cobertura previsional a personas adultas mayores que no cuentan con una jubilación contributiva completa.
ANSES realiza controles periódicos mediante cruces de información con otros organismos estatales para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos establecidos. Estas verificaciones pueden incluir datos patrimoniales y administrativos relacionados con la situación económica de cada titular.
Asignaciones familiares y calendario de pagos de julio
Los beneficiarios de la PUAM también pueden acceder a determinadas asignaciones familiares, como aquellas correspondientes a hijo o cónyuge a cargo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y hayan declarado correctamente la información familiar.
Estos complementos se liquidan junto con el pago previsional y también pueden actualizarse de acuerdo con los mecanismos de movilidad definidos por el sistema de seguridad social.
En cuanto al calendario de cobro de julio de 2026, ANSES organizó los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El cronograma comenzó el miércoles 8 de julio para los DNI terminados en 0 y continuará de la siguiente manera:
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Con la actualización mensual y el refuerzo extraordinario confirmado, la PUAM continúa siendo una herramienta clave dentro del sistema previsional argentino para acompañar a los adultos mayores que no cuentan con los aportes suficientes para una jubilación ordinaria.