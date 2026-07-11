Incendio de tres vehículos en Colonia Avellaneda: un auto fue destruido por las llamas

REDACCIÓN ELONCE
El incendio de tres vehículos en Colonia Avellaneda movilizó a bomberos y personal policial durante la madrugada. Un automóvil sufrió daños totales y otros dos rodados resultaron afectados por el fuego.
El incendio de tres vehículos en Colonia Avellaneda demandó la intervención de bomberos y efectivos policiales en calle Marcelino Román, entre J. Ortiz y Miguel Yáñez Martín. El siniestro provocó importantes daños materiales y las causas que originaron el fuego son materia de investigación.
Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras recibir el aviso de emergencia. Al arribar, el móvil 59 de Bomberos Zapadores ya trabajaba en el operativo, por lo que los voluntarios colaboraron con las tareas de verificación, enfriamiento y seguridad de la escena.
Los bomberos constataron que un automóvil Seat presentaba un incendio generalizado. Como consecuencia de la propagación de las llamas, también resultó afectada la parte trasera de un Renault Stepway estacionado delante del vehículo incendiado y la parte delantera de un camión Dodge ubicado detrás.
Investigan el origen del fuego
De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, los tres rodados pertenecen a un hombre de 72 años, a pocos metros del lugar del incendio.
El propietario manifestó a los efectivos que al momento del incendio se encontraba descansando y que desconocía cómo se había iniciado el fuego.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que trabajará para establecer el origen del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.