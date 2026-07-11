Buenos Aires: trágico choque múltiple dejó tres muertos, entre ellos un niño de 12 años

REDACCIÓN ELONCE
El trágico choque múltiple en la Ruta 7 ocurrió a la altura de San Andrés de Giles y dejó tres víctimas fatales, entre ellas un niño de 12 años. Varias personas resultaron heridas y una permanece en estado crítico.
El trágico choque múltiple en la Ruta 7 dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas un niño de 12 años, y varios heridos de distinta consideración. El siniestro ocurrió este viernes por la tarde a la altura del kilómetro 121, en jurisdicción del partido bonaerense de San Andrés de Giles, y movilizó a un importante operativo de emergencia.
El accidente involucró a un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una Fiat Strada. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el Sandero circulaba detrás del Corsa cuando, por causas que todavía son materia de investigación, lo impactó desde atrás.
Como consecuencia del choque, el conductor del Chevrolet perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central que divide la autovía e invadió el carril contrario. Allí se produjo un violento impacto frontal contra la camioneta Fiat Strada que circulaba en sentido opuesto.
Tres víctimas fatales y un herido en estado crítico
El impacto fue de tal magnitud que los tres ocupantes del Chevrolet Corsa murieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y un niño de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, en el partido bonaerense de La Matanza.
En el mismo automóvil viajaba una mujer que sobrevivió al siniestro. Inicialmente fue asistida por vecinos que se acercaron al lugar para colaborar hasta la llegada de los equipos de emergencia y luego fue trasladada a un centro de salud.
Además, varias personas que viajaban en el Renault Sandero y en la Fiat Strada sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron derivadas a hospitales de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Según se informó, uno de los heridos permanecía internado en estado crítico, publicó Diario Democracia.
La reconstrucción del accidente
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, ambulancias, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y personal de Policía Científica. Las tareas de rescate y las pericias obligaron a interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 7 durante varias horas.
La principal hipótesis de los investigadores indica que toda la secuencia comenzó cuando el Renault Sandero embistió desde atrás al Chevrolet Corsa. El fuerte golpe provocó que el vehículo cruzara el separador central e ingresara al carril contrario, donde terminó chocando de frente contra la camioneta.
"La chica que manejaba, manifiestan que dijo que se había dormido, le pegó de atrás al Corsa y lo hizo cambiar de carril. Cruzó el centro de la autovía, invadió la mano contraria y terminó impactando de lleno a la Fiat Strada que venía en el sentido Carmen-Giles", describió una fuente del operativo a Infobae. Esa declaración forma parte de las actuaciones que buscan determinar las responsabilidades en el fatal accidente.