La UNER recibirá la visita de evaluadores externos de la CONEAU.

En el marco de la Segunda Evaluación Institucional, un Comité de Pares de la CONEAU recorrerá las sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos del 11 al 13 de agosto. La visita, representa la fase final de un proceso clave para consolidar la calidad educativa y la mejora continua.
Los días 11, 12 y 13 de agosto, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) transitará una instancia significativa en su vida institucional: la visita de los evaluadores externos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Durante estas jornadas, el Comité de Pares —integrado por docentes, investigadores, extensionistas y ex rectores, decanos y secretarios de otras universidades nacionales— recorrerá las diversas sedes y unidades académicas distribuidas en el territorio provincial. Este hito representa la fase final de un análisis profundo sobre el presente de la universidad y el camino proyectado para los próximos años .
El Artículo 44 de la Ley de Educación Superior establece que las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias de evaluación cada seis años, la UNER reafirmó su compromiso estratégico al presentarse de forma voluntaria para iniciar este segundo ciclo, por lo que la visita, forma parte del proceso final de la Evaluación Externa iniciada a partir de la Segunda Evaluación Institucional, que comprende el periodo 2018-2024.
El proceso de evaluación representa un aspecto fundamental para toda la comunidad universitaria, el cual se basa en los principios de transparencia, pluralidad y participación. Tal como establece el marco normativo, la evaluación institucional tiene como principal objetivo interpretar, cambiar y mejorar las funciones para así detectar nudos problemáticos y potenciar los aciertos.
¿Qué es la Evaluación Institucional?
Este proceso constructivo y consensuado se divide en dos fases complementarias que buscan una mirada integral sobre la UNER. En primer lugar, la fase autoevaluación que significa una mirada honesta hacia adentro: un proceso participativo donde las y los integrantes de todos los claustros analizan el cumplimiento de sus funciones. Se llevó adelante en las distintas unidades académicas mediante encuestas virtuales, talleres y demás acciones para detectar nudos problemáticos y fortalezas. El Informe de la Segunda Autoevaluación Institucional fue aprobado por el CS de la Universidad en agosto de 2025.
Esto continúa con la fase de evaluación externa, a cargo de un Comité de Pares Evaluadores que analizará el Informe de Autoevaluación producido por la UNER, un documento que sintetiza y reúne las voces de toda la comunidad universitaria y marca una hoja de ruta estratégica. Durante su visita, mantendrán reuniones con la comunidad para conocer, ponderar y emitir recomendaciones de mejora en el marco del propio proyecto institucional.
El Secretario Privado de UNER, Andrés Sabella, explicó respecto a dicho proceso: “La evaluación externa va a comenzar con entrevistas virtuales por parte de los pares evaluadores en el mes de agosto. Los días 6 y 7 de agosto habrá instancias virtuales y el 11, 12 y 13 vamos a estar recibiendo su visita en las distintas sedes de la universidad. Van a visitar la ciudad de Paraná y Oro Verde, luego en Concordia y Gualeguaychú, y finalizarán la recorrida en Concepción del Uruguay el día 13”.
Este camino hacia la calidad educativa se apoya en instrumentos técnicos y políticos que han significado pilares de mejora contínua para la gestión institucional. Por un lado, se encuentra el Plan Institucional Participativo (PIP), que constituye una base esencial para definir los objetivos estratégicos que orientan el rumbo de la universidad. A su vez, el Programa de Innovación Curricular (PIC), que surgió como respuesta directa a la necesidad de actualizar la oferta académica, pensando en planes de estudios renovados, más flexibles y con la incorporación de títulos intermedios. Por otra parte, el Sistema de Indicadores (SIBU), es una herramienta clave para la generación de información estadística confiable para la toma de decisiones basada en datos objetivos.
Bajo los lineamientos de la Resolución 382/11, el Comité de Pares analizará de forma transversal el desarrollo de la UNER en las siguientes dimensiones: el contexto local y regional; la misión y proyecto institucional; el gobierno y gestión; gestión académica - y como parte de ella el servicio de biblioteca y el SIED (Sistema Institucional de Educación a Distancia) -; investigación, desarrollo y creación artística; la extensión, producción de tecnología y transferencia y la integración e interconexión de la Universidad.
En cuanto a las expectativas de lo que será esta instancia fundamental para la universidad y su compromiso con la mejor permanente, Sabella afirmó: “En primer lugar, hay que valorar y ponderar la conformación de ese comité de pares, integrado por cinco colegas universitarios, varios de ellos ex rectores y ex secretarios de universidades públicas; también integrantes de importantes instituciones de investigación de la Argentina ya que dentro de ese comité hay personas que son investigadores CONICET y demás”, dijo.
“La primera expectativa tiene que ver con que personal experto –que conoce el sistema universitario argentino y que particularmente conoce la realidad de las universidades públicas argentinas– con una mirada externa a la UNER, nos puedan indicar qué ven como fortalezas y qué ven como debilidades. La expectativa es ver cómo podemos seguir generando políticas institucionales que nos permitan seguir mejorando, seguir creciendo, que nos permitan seguir dando respuesta a las necesidades de la provincia de Entre Ríos. Este es un momento de reflexión y recibir críticas que tienen que ser entendidas como parte de un proceso de mejora”, afirmó Sabella.