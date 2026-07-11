María Becerra explicó por qué ya no es vegana y habló de los problemas que sufrió

María Becerra reveló por qué dejó de ser vegana después de varios años y contó que la decisión estuvo vinculada tanto con las exigencias de su carrera como con problemas de salud que comenzaron a aparecer mientras sostenía esa alimentación.

Durante una entrevista realizada en España, la cantante recordó que primero fue vegetariana entre los 15 y los 19 años y luego adoptó el veganismo, una elección que mantuvo hasta aproximadamente los 24.

El motivo original estaba relacionado con su rechazo al sufrimiento animal. Sin embargo, con el paso del tiempo, las constantes giras, los horarios y la falta de opciones disponibles en algunos destinos hicieron cada vez más difícil sostener esa rutina.

María Becerra explicó por qué no pudo continuar

“De repente estamos en una gira en el norte, terminábamos un show a las diez u once de la noche y había que salir a comer. Lugares abiertos a esa hora y veganos además. Nada”, relató María Becerra al explicar las dificultades que enfrentaba durante sus viajes.

La artista también contó que, pese a suplementarse, comenzó a sufrir episodios de anemia. Según relató, fue su médico quien le advirtió que debía modificar la alimentación para evitar consecuencias mayores.

“El doctor me dijo: ‘Si te sigue agarrando anemia, es un problema para tu salud, porque puede venir algo peor después. Al menos pescado necesito que comas, los suplementos no alcanzaban’”, recordó.

María Becerra confesó que fue vegana durante cinco años porque estaba en contra del sufrimiento animal, pero dejó de serlo por sus giras y su estilo de vida, y reveló que sus 12 mascotas tienen "modista, paseador, adiestrador y una guardería". https://t.co/OsX7eGZEFp pic.twitter.com/gUnlQAa8NU — MDZ Online (@mdzol) July 9, 2026

La decisión que tomó por recomendación médica

María Becerra aseguró que consumía suplementos de Omega, vitamina B12 y otros nutrientes, pero aun así no conseguía evitar los problemas de salud.

A partir de esa situación, decidió reincorporar alimentos de origen animal, aunque dejó en claro que continúa respaldando el veganismo y su postura ética respecto de la industria alimentaria.

“Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular. En mi caso, con el estilo de vida que yo tengo, no lo podía llevar a cabo”, expresó.

Su vínculo con los animales

La cantante también habló sobre la convivencia con sus mascotas y contó que actualmente tiene ocho perros y cinco gatos.

Debido a sus constantes viajes, organizó una estructura especial para garantizar su cuidado. Según explicó, los animales cuentan con paseador, adiestrador, guardería y hasta una modista encargada de confeccionarles ropa.

De esta manera, María Becerra explicó que su decisión de dejar el veganismo no implicó un cambio en su postura respecto del bienestar animal, sino una adaptación necesaria ante las exigencias de su carrera y las recomendaciones médicas que recibió.