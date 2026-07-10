 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos La artista publicó un comunicado

“Son situaciones que no han ocurrido”: Shakira denunció imágenes falsas creadas con IA

La cantante colombiana advirtió que desde hace semanas circulan contenidos manipulados que la muestran en situaciones inexistentes y vinculada a marcas con las que no tiene contratos. Su equipo ya trabaja para intentar eliminarlos.

10 de Julio de 2026
Shakira.
Shakira.

La cantante colombiana advirtió que desde hace semanas circulan contenidos manipulados que la muestran en situaciones inexistentes y vinculada a marcas con las que no tiene contratos. Su equipo ya trabaja para intentar eliminarlos.

Shakira denunció públicamente la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que la muestran en situaciones que nunca ocurrieron y junto a personas con las que no estuvo. La cantante publicó una carta abierta en sus redes sociales para advertir sobre esta situación.

 

Según explicó la artista colombiana, los contenidos comenzaron a difundirse durante las últimas semanas y, en algunos casos, fueron utilizados con objetivos comerciales o para alimentar rumores falsos.

 

 

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, expresó en un comunicado publicado tanto en español como en inglés.

 

Shakira advirtió sobre el uso comercial de las imágenes

 

La cantante explicó que algunas de las imágenes manipuladas fueron empleadas para promocionar productos o empresas sin su consentimiento. “Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, sostuvo.

 

Shakira reconoció además que este tipo de situaciones forma parte de los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías. “Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos”, señaló.

 

Shakira.
Shakira.

 

Ante la viralización de esos contenidos, la artista confirmó que su equipo ya tomó intervención para intentar frenar su circulación. “Actualmente, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, comunicó.

 

El agradecimiento a sus seguidores

 

En otro tramo de su mensaje, Shakira destacó la reacción de sus fanáticos, quienes lograron identificar que las fotografías no eran reales y ayudaron a desmentirlas en las redes sociales.

 

 

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, manifestó.

 

La cantante evitó referirse de manera específica a las imágenes que circularon durante las últimas semanas, con el objetivo de no contribuir a una mayor difusión de esos contenidos falsos. Su comunicado buscó alertar sobre la manipulación de su imagen y aclarar que no mantiene vínculos con las marcas ni participó de las situaciones que aparecen representadas.

Temas:

Shakira Inteligencia Artificial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso