“Son situaciones que no han ocurrido”: Shakira denunció imágenes falsas creadas con IA

Shakira denunció públicamente la circulación de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial que la muestran en situaciones que nunca ocurrieron y junto a personas con las que no estuvo. La cantante publicó una carta abierta en sus redes sociales para advertir sobre esta situación.

Según explicó la artista colombiana, los contenidos comenzaron a difundirse durante las últimas semanas y, en algunos casos, fueron utilizados con objetivos comerciales o para alimentar rumores falsos.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, expresó en un comunicado publicado tanto en español como en inglés.

Shakira advirtió sobre el uso comercial de las imágenes

La cantante explicó que algunas de las imágenes manipuladas fueron empleadas para promocionar productos o empresas sin su consentimiento. “Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, sostuvo.

Shakira reconoció además que este tipo de situaciones forma parte de los desafíos que plantea el avance de las nuevas tecnologías. “Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos”, señaló.

Shakira.

Ante la viralización de esos contenidos, la artista confirmó que su equipo ya tomó intervención para intentar frenar su circulación. “Actualmente, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, comunicó.

El agradecimiento a sus seguidores

En otro tramo de su mensaje, Shakira destacó la reacción de sus fanáticos, quienes lograron identificar que las fotografías no eran reales y ayudaron a desmentirlas en las redes sociales.

“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, manifestó.

La cantante evitó referirse de manera específica a las imágenes que circularon durante las últimas semanas, con el objetivo de no contribuir a una mayor difusión de esos contenidos falsos. Su comunicado buscó alertar sobre la manipulación de su imagen y aclarar que no mantiene vínculos con las marcas ni participó de las situaciones que aparecen representadas.