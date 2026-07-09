Tim Payne volvió a acercarse a los argentinos con un gesto especial por el 9 de julio

Tim Payne volvió a tener un gesto especial con los hinchas argentinos y sorprendió al participar de la celebración por el Día de la Independencia organizada por la Embajada argentina en Wellington, Nueva Zelanda. El defensor asistió acompañado por su esposa, Michelle Peters, pocos días antes de viajar a Paraguay para incorporarse a Olimpia.

La presencia del lateral no pasó inadvertida, sobre todo por el vínculo inesperado que construyó con los fanáticos argentinos durante el Mundial 2026. Su figura se convirtió en uno de los fenómenos virales del torneo a partir de una campaña impulsada desde las redes sociales.

El futbolista pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a reunir millones en cuestión de días. La iniciativa surgió a partir del influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como El Scarso, quien promovió convertir al neozelandés en uno de los jugadores más apoyados del certamen.

Un nuevo guiño a los argentinos

El gesto de Tim Payne reforzó ese vínculo justo en una fecha especialmente significativa para el país. Junto a su esposa, compartió la jornada con representantes de la comunidad argentina en Wellington y participó de la conmemoración del 9 de julio.

La pareja ya se había mostrado agradecida por el cariño recibido durante el Mundial. Michelle Peters también fue protagonista del fenómeno al sumarse con humor a los mensajes, canciones y comentarios que circularon en redes.

El defensor volvió así a demostrar cercanía con los fanáticos que lo convirtieron, de manera inesperada, en una celebridad mundial. Su aparición en la Embajada argentina generó nuevas reacciones y volvió a instalar su nombre entre los seguidores albicelestes.

De Nueva Zelanda a Paraguay

Después de esta celebración, Tim Payne iniciará una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor dejó Wellington Phoenix y firmó contrato con Olimpia de Paraguay, uno de los clubes históricos del continente.

Su llegada al fútbol sudamericano se produce después de la enorme exposición que alcanzó durante el Mundial 2026. El propio jugador reconoció que se trata de un desafío importante y ahora tendrá la posibilidad de competir en un escenario completamente diferente.

El fichaje también refleja el impacto que tuvo su popularidad repentina. De ser prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda, pasó a reunir millones de seguidores y a convertirse en una figura reconocida por hinchas de distintos países.

Antes de emprender viaje hacia Paraguay, Tim Payne volvió a dejar un mensaje especial para Argentina. Esta vez no fue con una publicación o una respuesta en redes, sino con su presencia en una celebración patria que confirmó el fuerte vínculo que nació durante el Mundial.