Flor Vigna impactó con una jugada sesión de fotos y un guiño a la Selección Argentina

Flor Vigna volvió a captar todas las miradas con una nueva sesión de fotos inspirada en la Selección Argentina y en pleno clima del Mundial 2026. La artista compartió varias imágenes con los colores celeste y blanco y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La producción llegó pocas semanas después de su desembarco en una plataforma de contenido exclusivo, donde comenzó a explorar una faceta más provocativa y personal. Esta vez, decidió aprovechar la victoria de Argentina para sumar un guiño futbolero a las imágenes.

“Como ganó Argentina, para festejar voy a estar mandando contenido especial a quien se lo merezca”, escribió la bailarina al presentar la sesión y anticipar una propuesta especial para sus suscriptores.

El guiño de Flor Vigna a la Selección

En una de las imágenes, Flor Vigna apareció con un top blanco y celeste, detalles dorados y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Completó el look con su característico cabello rojo intenso, suelto y con ondas.

La artista también posó con una camiseta de la Selección Argentina y eligió distintos escenarios interiores para la producción. En algunas fotos apareció sobre una cama y en otras optó por primeros planos que resaltaron el tono más íntimo de la propuesta.

Flor Vigna.

La combinación entre la estética mundialista y una puesta más sensual despertó numerosos comentarios en redes, donde la sesión comenzó a circular rápidamente.

Una nueva etapa en plataformas digitales

La nueva producción se conoce poco después de que Flor Vigna anunciara su llegada a OnlyFans, una decisión con la que amplió su presencia dentro de los espacios digitales de suscripción.

En la presentación de ese perfil, la artista explicó que utilizaría la plataforma para compartir material exclusivo y mantener una comunicación más directa con sus seguidores, diferenciando ese contenido del que publica habitualmente en otras redes.

Esta nueva etapa se suma a sus trabajos como bailarina, cantante y participante de distintos proyectos televisivos y deportivos. También había incursionado anteriormente en otras plataformas de contenido para adultos.