“Nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia”: el mensaje en el tedeum en Paraná

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, se realizó el tedeum en Paraná en la parroquia Santa Lucía, con la presencia de autoridades municipales, representantes de distintas instituciones y vecinos de la zona. En la previa, la intendenta Rosario Romero, el viceintendente David Cáceres y el párroco Javier Murador compartieron reflexiones sobre la fecha patria.

El sacerdote puso el acento en la necesidad de recuperar aquellos valores que permiten pensar al país desde una identidad común. “En medio de un mundo tan revuelto, volver a mirar las cosas que nos unen y que nos definen como esta identidad nacional”, expresó antes de iniciar la ceremonia.

Murador destacó además que Argentina tiene “una historia de muchísima bendición” y sostuvo que esa herencia implica también una responsabilidad en el presente. “Nos tenemos que hacer cargo y vivir en el presente para pasar esta herencia también a las futuras generaciones”, afirmó.

Una celebración especial en Santa Lucía

El tedeum en Paraná tuvo este año como escenario la parroquia Santa Lucía, un espacio profundamente vinculado con la comunidad del sector sur de la ciudad. La elección del lugar se dio en el marco de una jornada que también incluye el desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez.

Murador explicó que la posibilidad de recibir la ceremonia fue tomada con entusiasmo por la comunidad parroquial. “Lo tomamos como una gracia”, señaló, y recordó que hacía más de una década que no se desarrollaba allí un acto de estas características.

Autoridades en la previa al tedeum en Paraná.

“Lo recibimos con mucha alegría y la verdad que nos preparamos mucho para este momento”, agregó el sacerdote, quien también transmitió el saludo del arzobispo, ausente en la celebración.

Federalismo, unidad y esperanza

Por su parte, Rosario Romero destacó el valor histórico del 9 de julio y vinculó el proceso independentista con la construcción de una Argentina verdaderamente federal. “Todavía nos falta esa mirada federal hacia todo el país, hacia las igualdades territoriales”, sostuvo.

La intendenta también planteó una mirada de esperanza sobre el futuro del país. “Los argentinos en muchos momentos de nuestra historia hemos estado confrontando y en otros momentos hemos sabido consolidar, hemos sabido ligar con unidad”, expresó, antes de agregar que Argentina “está llamada a ser muy grande” si logra recuperar esa capacidad de construir acuerdos.

David Cáceres también puso el foco en el federalismo y en el significado de la declaración de 1816. El viceintendente remarcó que aquel proceso significó “el inicio de un camino largo, sinuoso, lleno de obstáculos y de guerras civiles”, pero también el comienzo de la construcción de un destino propio.

La jornada continuará con el desfile cívico-militar, del que participarán comunidades educativas, clubes, organizaciones sociales, veteranos de Malvinas y fuerzas armadas y de seguridad. Así, el tedeum en Paraná se convirtió en uno de los primeros momentos centrales de una celebración que combina memoria histórica, participación comunitaria y reflexión sobre el presente del país.