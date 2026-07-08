Presentaron MEMOER, un juego para que las infancias aprendan sobre la identidad entrerriana

El juego MEMOER fue presentado por el Museo Casa de Gobierno como una nueva propuesta educativa destinada a las infancias. La iniciativa busca acercar la historia, los símbolos y la identidad de Entre Ríos mediante actividades lúdicas que incluyen un juego de la memoria y una baraja temática inspirada en el patrimonio provincial.

Una de las principales novedades es un juego de memoria basado en la muestra de vexilología entrerriana, que reúne las banderas de los 17 departamentos y de la provincia. La propuesta invita a niños y niñas a encontrar los pares de cada insignia, favoreciendo el aprendizaje sobre los emblemas que identifican a las distintas localidades entrerrianas.

La coordinadora del Museo Casa de Gobierno, Estela Richard, explicó a Elonce que el material permite reconocer las características de las banderas de Paraná, Concepción del Uruguay y del resto de la provincia, transformando el aprendizaje en una experiencia participativa, recreativa y accesible para todas las edades.

Una baraja para conocer los símbolos de Entre Ríos

La propuesta educativa también incorpora una baraja denominada "Identidad Entrerriana", cuyas cartas representan algunos de los símbolos históricos e institucionales más importantes de la provincia.

Entre los elementos ilustrados aparecen el escudo de Entre Ríos, la campana que simboliza el histórico reloj de la Casa de Gobierno, el bastón de mando del gobernador como representación de la democracia y el sable del general Justo José de Urquiza, entre otros íconos del patrimonio entrerriano.

Además de utilizarse como juego de memoria, las cartas fueron diseñadas para jugar a clásicos como la casita robada, el chinchón o el truco, incorporando contenidos históricos y culturales a propuestas recreativas que favorecen el aprendizaje de manera entretenida.

Buscan que llegue a escuelas y familias

Desde el equipo del Museo Casa de Gobierno indicaron a Elonce que la iniciativa nació con el propósito de acercar la historia provincial desde una perspectiva diferente, utilizando el juego como una herramienta pedagógica para despertar el interés de las nuevas generaciones por el patrimonio entrerriano.

Los responsables del proyecto adelantaron que los materiales estarán disponibles próximamente para el público. Actualmente trabajan junto a asociaciones de amigos de distintos museos con el objetivo de concretar su distribución y comercialización.

Asimismo, señalaron que el Museo Casa de Gobierno todavía no cuenta con una asociación de amigos propia, por lo que se analizan distintas alternativas para que tanto las familias como las instituciones educativas puedan acceder al juego MEMOER y utilizarlo como un recurso didáctico que fortalezca el conocimiento de la historia, la identidad y los símbolos de Entre Ríos desde las primeras etapas de formación.