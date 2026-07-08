Frigerio destacó el valor del Museo Casa de Gobierno y respaldó a los emprendedores entrerrianos

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador participó de los festejos por los 10 años del Museo Casa de Gobierno, invitó a los entrerrianos a recorrer el espacio y reafirmó el apoyo de la gestión a los emprendedores. También confirmó a Elonce que viajará a Tucumán para los actos por el Día de la Independencia.
El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de las actividades por el décimo aniversario del Museo Casa de Gobierno y destacó la importancia de preservar el patrimonio histórico de Entre Ríos. Además, valoró el trabajo de los emprendedores de la provincia y confirmó que, tras la invitación de Osvaldo Jaldo, viajará a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia.
Las actividades por los 10 años del Museo Casa de Gobierno incluyen una ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas y la participación de representantes de municipios de distintos puntos de Entre Ríos. Las propuestas comenzaron con el acto institucional y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Luego se puso en marcha el escenario principal con la presentación de la Banda Municipal de Música de Cerrito.
Apoyo a los emprendedores
El gobernador también resaltó la presencia de emprendedores en el predio y aseguró que el fortalecimiento del sector privado constituye uno de los ejes de su gestión. "Tiene que ver con el norte que le hemos querido imponer siempre a nuestra gestión: fomentar el trabajo en el sector privado y los emprendedores son parte fundamental de este objetivo".
En ese sentido, agregó que en toda la provincia existen personas que desarrollan proyectos productivos con acompañamiento del Estado. "Tenemos emprendedores en todo el territorio de la provincia, gente que quiere trabajar, que tiene una idea y, en muchos casos, el apoyo del Gobierno provincial y de algunos intendentes. Eso les permite generar su propia fuente de trabajo y sumar más trabajadores a esos emprendimientos".
"Los museos son espacios de encuentro"
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el rol que cumplen los museos en la preservación de la identidad entrerriana y valoró el trabajo que se realiza en los distintos espacios culturales de la provincia. "Los museos no son lugares donde se guardan cosas viejas, sino donde están nuestros valores, nuestro legado y nuestra identidad".
El funcionario sostuvo que estos espacios permiten comprender la historia para proyectar el futuro y convocó a la ciudadanía a recorrer el Museo Casa de Gobierno. "Es un museo hermoso, vale la pena recorrerlo. Estos lugares son espacios de encuentro de todos los entrerrianos".
De hecho, el secretario provincial de Cultura, Julián Stoppello, destacó que el museo “resguarda la historia institucional de la provincial con representación de todas las localidades”. “Es nuestra historia democrática y felices de compartirla con todos los que se acercan”, completó.
En tanto, la directora general de Museos y Patrimonio, Maia Rodríguez, destacó que el aniversario coincide con otra fecha significativa para la historia argentina. "El Museo Casa de Gobierno nació en el marco del Bicentenario de la Independencia y cumple 10 años mostrando, poniendo en valor y visibilizando la identidad entrerriana", expresó a Elonce.
Propuestas lúdicas para aprender sobre la identidad entrerriana
El Museo Casa de Gobierno presentó una nueva propuesta educativa destinada a las infancias, que busca acercar la historia y la identidad de Entre Ríos a través del juego. La iniciativa incluye un juego de la memoria y una baraja temática inspirados en los símbolos, banderas y elementos patrimoniales de la provincia.
Una de las novedades es un juego de la memoria basado en la muestra de vexilología entrerriana, que reúne las banderas de los 17 departamentos y de la provincia. La dinámica consiste en encontrar los pares de cada bandera, promoviendo que niños y niñas conozcan los emblemas que identifican a las distintas localidades y departamentos.
Durante la presentación, la coordinadora del Museo, Estela Richard, explicó a Elonce que el material permite reconocer, por ejemplo, las características de las banderas de Paraná, Concepción del Uruguay y del resto del territorio provincial, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia participativa y recreativa.
Una baraja con símbolos de la historia provincial
La propuesta también incorpora una baraja denominada "Identidad Entrerriana", cuyas cartas representan distintos símbolos históricos e institucionales de la provincia. Entre ellos figuran el escudo de Entre Ríos, la campana que representa al histórico reloj de la Casa de Gobierno, el bastón de mando del gobernador como representación de la democracia y el sable del general Justo José de Urquiza.
Además de utilizarse como juego de memoria, las cartas permiten jugar a clásicos como la casita robada, el chinchón o el truco, con el objetivo de integrar contenidos históricos y culturales a actividades recreativas.
Desde el equipo del museo señalaron a Elonce que la iniciativa surgió con la intención de acercar la historia provincial desde una perspectiva diferente y más cercana a las nuevas generaciones, utilizando el juego como herramienta pedagógica.
Buscan que los juegos lleguen a instituciones y familias
Los responsables del proyecto adelantaron que los materiales estarán disponibles próximamente para el público. Actualmente trabajan junto a asociaciones de amigos de distintos museos para hacer posible su distribución y comercialización.
Indicaron que el Museo Casa de Gobierno aún no cuenta con una asociación de amigos propia, por lo que se articulan alternativas para que tanto las familias como las instituciones educativas puedan acceder a los juegos y utilizarlos como recursos para promover el conocimiento de la identidad y el patrimonio entrerriano.
Celebración con actividades culturales
El encuentro reúne a representantes de 15 localidades, que participan con espectáculos artísticos, stands informativos, propuestas turísticas y degustaciones de productos regionales. Durante la jornada también dispusieron recorridos guiados por el museo y la presentación de un nuevo espacio destinado a las infancias.
El escenario reúne durante toda la tarde a artistas y delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos. Participan la Banda Municipal de Música de Cerrito, Ballet de Villa Urquiza, unipersonal teatral de Caseros, un dúo musical de La Paz, agrupaciones de tango de Rosario del Tala, Camila Zapata de Paraná, el ballet de San Benito, Faustino Figueroa de Victoria, el ballet de Viale, el conjunto musical de Urdinarrain y Juan Tomasi, entre otros artistas.
Además, durante la jornada se desarrolla una programación artística con músicos, ballets y representantes culturales de diferentes localidades, en el marco de una celebración que busca poner en valor la historia, la identidad y el patrimonio de la provincia.