Despidieron a 35 empleados a los que habían autorizado a ver el partido de la Selección

Despidieron a 35 operarios de la empresa Metalfor en la planta de la localidad cordobesa de Noetinger. La noticia se dio a conocer este miércoles, luego de que el personal de la planta fuera autorizado a retirarse antes de su horario habitual bajo el pretexto de facilitar la visualización de un partido de la Selección Argentina.

Al momento de producirse las cesantías, la fábrica contaba con un total de 146 operarios especializados. Esta reducción de personal representa un impacto directo sobre la estructura laboral de la firma en la zona, que tiene su casa central en Marcos Juárez.

Un método de notificación cuestionado

La comunicación de los despidos generó malestar entre los trabajadores por la forma en que se llevó a cabo. Tras retirarse a las 12:00 del mediodía, muchos empleados comenzaron a recibir mensajes de texto apenas media hora después. En esos mensajes se les solicitaba que concurrieran a las oficinas del correo para retirar los telegramas de despido correspondientes.

Fausto Barbero, operario con 21 años de antigüedad en la empresa, relató que muchos de sus compañeros ni siquiera fueron avisados formalmente y se encontraron con la novedad al intentar ingresar a la planta al día siguiente.

"Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación", manifestó Barbero a Mitre Córdoba. El hombre contó que ingresó a la firma a los 24 años y hoy cuenta con 45. El trabajador describió la situación como "durísima" para las familias afectadas en una comunidad pequeña.

"Llegué a mi casa y me encontré con un mensaje para que fuera al correo. Cuando llegué, ya había compañeros que habían recibido el telegrama de despido", relató. Además, sostuvo que la empresa adeuda parte de los haberes de mayo, la totalidad de junio, el aguinaldo y vacaciones pendientes.

Los telegramas, firmados por el área de Recursos Humanos de Metalfor, indican que los despidos fueron "sin invocación de causa" y atribuyen la decisión a la "delicada situación económica y de reorganización interna" que atraviesa la firma. No obstante, varios empleados cuestionaron esa explicación y sostuvieron que la crisis responde al manejo administrativo de la empresa más que a una caída en las ventas.

El conflicto permanece abierto y los trabajadores esperan que en las próximas horas comiencen las negociaciones para cobrar los salarios adeudados y definir el futuro de las indemnizaciones, mientras la incertidumbre sigue creciendo en Noetinger.

Mientras tanto, los despedidos permanecen frente a la planta a la espera de representantes del sindicato y de algún apoderado de Metalfor que acerque una propuesta. Barbero señaló que la protesta se desarrolla de manera pacífica y que el objetivo inmediato es obtener respuestas de la empresa. "Estamos abiertos a todo el diálogo. Solamente exigimos que nos paguen lo que corresponde", expresó.

La entrada a la fábrica permanece bloqueada para impedir el ingreso de camiones con insumos, aunque los operarios que continúan trabajando pueden acceder normalmente a la planta. Entre los trabajadores crece el temor de que la empresa avance con nuevos despidos de manera escalonada para evitar un mayor impacto público y social.

Antecedentes y situación judicial

La empresa Metalfor se encuentra actualmente atravesando un concurso preventivo de crisis. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo mientras se resolvía la situación con la Cámara de Trabajo.

Sin embargo, los empleados denunciaron una falta de información oficial tanto por parte de la patronal como de los representantes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la regional del departamento Unión. "Ningún sindicalista vino a informarnos. Sabíamos que estaba el preventivo y que no iba a haber despidos, pero aparentemente hicieron caso omiso", señaló Barbero.

La planta de Noetinger se desempeña principalmente como autopartista, fabricando componentes para las máquinas pulverizadoras que luego se ensamblan en la sede central de Marcos Juárez. A pesar de ser una firma con presencia internacional, la crisis del sector ha golpeado su estructura productiva local.

Contexto del sector metalmecánico

La crisis en Metalfor no es un hecho aislado en la provincia de Córdoba. Recientemente, también se informaron despidos en otras firmas del sector, como la autopartista Crucianelli, lo que marca una tendencia preocupante en la industria metalmecánica y de maquinaria agrícola.

Entre las causas mencionadas para este escenario se destacan el aumento de los costos de producción en Argentina y la competencia de maquinarias usadas importadas. A pesar de que el sector agropecuario ha tenido años de rendimiento positivo, la industria nacional fabricante de implementos para el campo enfrenta dificultades por el modelo económico vigente. (con información de La voz de Córdoba y Red Panorama)