Fábrica de maquinaria agrícola entra en crisis y trabajadores reclaman sueldos impagos

La crisis en Metalfor generó preocupación en el sudeste de la provincia de Córdoba luego de que trabajadores de la fábrica de maquinaria agrícola denunciaran el pago incompleto de salarios y decidieran iniciar un paro de actividades en sus plantas industriales.

El conflicto estalló en la ciudad de Marcos Juárez, donde la empresa posee una de sus principales instalaciones productivas. Allí, empleados denunciaron que la compañía abonó de manera incompleta la primera quincena de febrero y que además no se canceló totalmente la segunda.

La situación derivó en una medida de fuerza que paralizó la actividad en las plantas que Metalfor tiene en Marcos Juárez y en la localidad de Noetinger, ambas ubicadas en el sudeste cordobés.

Preocupación por el impacto laboral y económico

La crisis en Metalfor encendió señales de alerta en la región debido al peso que tiene la industria metalmecánica vinculada al agro en la economía local. Entre ambas plantas industriales trabajan aproximadamente 600 empleados directos. Sin embargo, el impacto económico de la empresa se extiende mucho más allá de esos puestos de trabajo.

Si se suman los empleos indirectos vinculados a talleres metalúrgicos, transportistas, proveedores, comercios y servicios asociados a la actividad de la fábrica, el número de personas que dependen de la continuidad productiva de la compañía crece de manera significativa.

En ese contexto, el conflicto laboral genera inquietud en toda la comunidad del sudeste cordobés, donde el sector agroindustrial constituye uno de los motores económicos centrales.

Cheques rechazados y tensiones financieras

El conflicto no surgió de manera repentina. Según trascendió, en las últimas semanas comenzaron a circular cheques rechazados por montos millonarios emitidos por la empresa, lo que generó preocupación entre proveedores y actores del entramado comercial de la región.

Ese escenario anticipaba dificultades financieras que finalmente se reflejaron en el atraso en el pago de salarios.

La situación guarda similitudes con lo ocurrido recientemente en otra empresa emblemática del sector, la cooperativa Pauny, fabricante de tractores con sede en la ciudad de Las Varillas.

En ese caso, alrededor de 500 trabajadores directos —que se elevan a cerca de 800 si se consideran los empleos indirectos— también enfrentaron complicaciones derivadas del contexto económico nacional.

El interrogante por un crédito internacional millonario

Sin embargo, en el caso de Metalfor existe un elemento adicional que genera desconcierto entre trabajadores y actores del sector.

Casi en simultáneo con el inicio de la crisis salarial, la empresa anunció la obtención de un crédito internacional por 50 millones de dólares otorgado por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.

La coexistencia entre ese financiamiento y las dificultades para afrontar el pago de salarios abrió interrogantes sobre la administración de los recursos, los tiempos de desembolso del crédito y las prioridades financieras de la compañía.

Mientras tanto, el malestar entre los operarios continúa creciendo y comienza a instalarse el temor a posibles suspensiones o despidos.

La crisis en Metalfor también tiene repercusiones en el escenario político de Marcos Juárez, una ciudad profundamente ligada a la industria agroindustrial, publicó La Política Online.

El conflicto laboral estalló en un contexto marcado por la caída de ventas en distintos sectores productivos y por las dificultades económicas que atraviesan varias empresas del rubro.