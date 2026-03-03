Aumento de los combustibles: caída de ventas y posible impacto del conflicto en Medio Oriente

Los combustibles en Entre Ríos registraron aumentos de hasta 4,71% en los precios de nafta y gasoil según la bandera de cada petrolera, una actualización que ya comenzó a reflejarse en los surtidores de distintas localidades de la provincia y que se da en un contexto de incertidumbre internacional por la tensión en Medio Oriente.

De acuerdo con la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, los valores vigentes desde este lunes son de carácter orientativo, ya que cada empresa puede aplicar su propia política comercial y ajustes de precios según la región o el punto de venta.

En este marco, el empresario Alejandro Di Palma, titular de dos estaciones de servicio Shell en Paraná, explicó que el comportamiento de los precios en las últimas semanas estuvo marcado principalmente por subas vinculadas al gasoil.

Subas recientes y expectativas por el contexto internacional

Di Palma señaló que en el último tiempo no se registraron cambios abruptos, aunque sí una serie de ajustes consecutivos en el combustible destinado principalmente al transporte y la producción.

“No hemos tenido grandes cambios en cuanto a precios de los combustibles. El mes pasado tuvimos en total creo que cuatro aumentos de combustibles que referían exclusivamente al diésel. Aumentó el 5%”, explicó el empresario.

En relación con el contexto internacional, el referente del sector sostuvo que durante el fin de semana surgieron especulaciones vinculadas a la tensión en Medio Oriente y su eventual impacto en el mercado energético global.

“Desde el fin de semana, con el problema en Medio Oriente, se especulaba con algunas subas, pero hoy YPF salió a moderar, ratificando que es la empresa que define los precios en el país. Salió a moderar diciendo que los precios aumentarían en promedio, de manera tal que no se esperan grandes movimientos en los próximos días”, señaló.

Caída del consumo y preocupación entre estacioneros

Más allá de los ajustes en los precios, uno de los factores que más inquieta al sector es el descenso sostenido en el volumen de ventas, fenómeno que las estaciones de servicio atribuyen al contexto económico.

“Las ventas, como siempre te digo, se vienen en caída libre. Esto es así: en la medida que en un ambiente absolutamente recesivo vos aumentas los precios, automáticamente se te caen los volúmenes de venta”, sostuvo Di Palma.

El empresario indicó que esta situación se replica en prácticamente todas las estaciones de servicio del país y que responde directamente a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. “Si va a subir el precio, aunque sea moderadamente, va a caer el volumen, aunque sea moderadamente. No hay ninguna otra magia ahí”, resumió Di Palma.

Menor consumo de nafta y gasoil

En comparación con otros períodos, el empresario aseguró que el consumo actual de combustibles es sensiblemente menor, tanto en productos destinados al uso particular como en los vinculados con la actividad productiva.

“Hubo un montón de gente que sostenía que el consumo de combustible era inflexible y eso evidentemente se probó que no es así”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el descenso no se limita a la nafta, que suele estar asociada al consumo cotidiano de los automovilistas, sino que también alcanza al gasoil, clave para el transporte y la actividad económica.

“Hubo una caída de ventas muy importante, no solamente del combustible más relevante socialmente que la nafta súper, sino también del que tiene que ver con la producción y el trabajo, que es el gasoil. Cayeron los dos de una manera importante”, afirmó.

Dificultades para sostener los negocios

El panorama, según el empresario, se vuelve cada vez más complejo para el sector, que enfrenta simultáneamente un descenso en el consumo y un aumento en los costos operativos. “Es muy difícil mantener un negocio abierto con caída de ventas y con elevación de la matriz de costos”, señaló.

Di Palma consideró que el escenario económico está impactando no solo en el rubro de combustibles sino también en otros sectores del comercio y la industria. “Hay una oleada, un tsunami de cierre de comercios y de industrias debido a estas condiciones económicas que no parece que vayan a cambiar mucho”, afirmó.

Incertidumbre en el sector

Consultado sobre el clima que se vive entre los empresarios del rubro, el titular de las estaciones de servicio indicó que existe una fuerte preocupación por la falta de previsibilidad.

“Hay muchos estacioneros que están muy nerviosos con las caídas de las ventas, que no encuentran piso y no ven perspectivas”, expresó.

Si bien sostuvo que existe expectativa por una mejora de la actividad, reconoció que el escenario genera incertidumbre.

“Todos tenemos esperanza, pero cada vez ves límites más cercanos de esa esperanza. La verdad que no sé qué va a pasar”, admitió.

Posibles aumentos y el impacto en el consumo

El empresario también se refirió a la posibilidad de nuevos incrementos en el precio de los combustibles, especialmente si se profundiza la tensión internacional en el mercado energético. “Por este problema evidentemente algo va a tener que subir el combustible”, consideró.

No obstante, advirtió que cualquier aumento impactará directamente en el consumo. “Eso inmediatamente repercute en el volumen. No podés especular que vas a ganar más dinero, sino en todo caso que vas a ganar lo mismo, porque no hay más bolsillo de donde sacar dinero”, sostuvo.

El peso de los impuestos en el precio del combustible

Finalmente, Di Palma se refirió a la incidencia de los impuestos en el precio final del combustible y a las decisiones recientes del Gobierno nacional en esa materia. “Hubo un aumento de la componente impositiva el primero de marzo, pero si hacés un análisis histórico hay una degradación de la importancia de los impuestos”, explicó.

Según indicó, el Estado habría moderado parcialmente el impacto impositivo para evitar mayores subas en el surtidor. “Yo te diría que hay aproximadamente unos 200 pesos por litro que el Estado está dejando de percibir por haber suavizado o evitado la suba de impuestos”, concluyó.

En este contexto, el mercado de combustibles en Entre Ríos atraviesa un escenario marcado por ajustes de precios moderados, incertidumbre internacional y un consumo en descenso que genera preocupación entre empresarios del sector.