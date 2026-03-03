El petróleo se dispara más de 8% por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La tensión en los mercados globales recrudece este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizan sus derrumbes y el precio del crudo pega un nuevo salto.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 se desploma 1,8% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,3%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 1,75%.

En Europa, el Euro Stoxx colapsa 3,75%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 4,16% y el CAC francés acompaña con una baja de 3,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 2,73%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,12%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,43%. Mientras, el Kospi 50 surcoreano se desplomó 8,55% y el Nikkei 225 japonés disminuyó 3,08%.

Se dispara el precio del petróleo

El petróleo Brent escala otro 8,3% este martes y acumula su tercer avance diario consecutivo, mientras el agravamiento del conflicto bélico de Estados ‌Unidos e Israel con Irán y ‌las amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aumentaron los temores de interrupciones en el suministro procedente de Oriente Medio.

De esta manera, los futuros del crudo Brent europeo alcanzan los u$s84,38 por barril. El lunes, ya experimentó un salto de casi 7%.

En tanto, el crudo West Texas Intermediate de EEUU avanza 7,9% hasta los u$s76,77 por ‌el barril. En la sesión anterior, el contrato inicialmente hasta su nivel más alto desde junio de 2025, antes de retroceder y cerrar con una subida del 6,3%.

"Sin una rápida desescalada a la vista, el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado e Irán mostrando su disposición a atacar la infraestructura energética de la región, los riesgos al alza persisten y aumentan cuanto más se prolonga el conflicto", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG, en una nota.

Cierre del estrecho de Ormuz

La guerra aérea de EEUU e Israel contra Irán se amplió el lunes, con Israel atacando el Líbano e Irán respondiendo con ataques contra las infraestructuras energéticas de los países del golfo Pérsico y contra los petroleros en el estrecho de Ormuz.

Los petroleros y los buques portacontenedores también están evitando la vía marítima, después de que las aseguradoras han cancelado su cobertura para los buques, mientras que las tarifas de transporte de petróleo y gas a nivel mundial se han disparado, dio cuenta Ámbito.

La preocupación por el ‌tránsito por la vía marítima aumentó después de que los medios de comunicación iraníes informaran el lunes de que un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Iraní había declarado que el estrecho de Ormuz estaba cerrado y había advertido de que Irán dispararía contra cualquier barco que intentara pasar.