Alumno se disparó en el recreo y permanece internado en Posadas

Un alumno de 17 años de la EPET N° 1 "UNESCO" de Posadas (Misiones) permanece internado tras dispararse con un arma de fuego durante el recreo de este lunes. El hecho ocurrió frente a sus compañeros y motivó la activación de protocolos de emergencia y contención por parte de las autoridades educativas.

El estudiante fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, donde ingresó con un cuadro de shock hipovolémico producto de la pérdida de sangre. Tras una intervención quirúrgica compleja, los médicos lograron estabilizarlo y permanece bajo monitoreo en la unidad de cuidados críticos.

El último parte médico indicó que presenta un neumotórax, cuadro que se produce por la acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica. Para revertirlo, se le colocó un tubo pleural con sistema de drenaje activo.

Según los datos obtenidos, el arma pertenecía a su abuela y contaba con ocho proyectiles en su interior, publicó Misiones online.

Protocolo y suspensión de clases

Desde la institución informaron que el alumno se encuentra fuera de peligro inmediato y solicitaron no difundir información no confirmada para resguardar a los involucrados.

El establecimiento activó el protocolo vigente del Ministerio de Educación y se dispuso la intervención de equipos interdisciplinarios de la Dirección de Políticas Estudiantiles y del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario.

Para este martes no habrá clases habituales. A partir de las 14:00 se realizarán talleres de contención emocional destinados a estudiantes y docentes que presenciaron el hecho.

Intervención de la CAIS

La Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio (CAIS) confirmó que se activaron de inmediato los mecanismos de intervención y acompañamiento tanto para el estudiante como para su familia y la comunidad educativa.

Se programaron reuniones con el equipo directivo y se brindará asistencia a las familias de los alumnos que fueron testigos directos del episodio. También se desarrollarán espacios de escucha para docentes y estudiantes en los próximos días.

Las autoridades señalaron que continuarán las actuaciones administrativas correspondientes y el acompañamiento institucional mientras el joven evoluciona bajo atención médica especializada.