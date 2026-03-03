Tormentas: en Paraná llovieron 35 milímetros y hubo voladuras de techos

La intensa lluvia en Paraná, para las 6:50 horas, dejó 35 milímetros acumulados, cinco árboles caídos, voladuras de techos y calles anegadas durante la madrugada y la mañana de este martes, en el marco de la alerta meteorológica por tormentas que rige para el departamento. El fenómeno comenzó alrededor de las 2.30 y estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento.

El director de Protección Civil, Lucas García, explicó a Elonce que el temporal se inició “a las dos y media de la madrugada, con ráfagas muy intensas”, y precisó que “se registraron cinco árboles de gran porte caídos en distintos puntos de la ciudad”.

Detalló que los ejemplares afectados se ubicaron en zona de calle Victoria, avenida Almafuerte, barrio Paracao y el área céntrica. “Eran árboles añejos y de gran tamaño, pero el viento fue tan fuerte que terminó derribándolos”, señaló.

Operativo y control en zonas sensibles

García indicó que a las 3.35 se activó un operativo preventivo conjunto entre Protección Civil y diferentes áreas municipales. “Apenas comenzó la lluvia pusimos en marcha un operativo para evaluar arroyos y zonas inundables, y reforzar la prevención junto a Tránsito en sectores como avenida Almafuerte y la zona del Club Patronato”, explicó.

Asimismo, remarcó que previamente se habían realizado trabajos de mantenimiento. “Los arroyos habían sido limpiados por las secretarías correspondientes para asegurar un buen escurrimiento del agua”, afirmó.

Hasta las 6.50, el registro pluviométrico alcanzó los 35 milímetros acumulados desde el inicio de las precipitaciones más intensas.

Voladuras y recomendaciones a vecinos

En cuanto a las intervenciones, el funcionario señaló que recibieron llamados por voladuras de techos. “En su mayoría se trató de techos que no resistieron la fuerza del viento”, indicó.

Además, informó que “se atendió el caso de una vivienda que quedó electrificada, situación que fue abordada de inmediato por el municipio”.

Sobre los árboles derribados, aclaró que “cayeron sobre la cinta asfáltica y no se registraron personas lesionadas en ese horario”.

Finalmente, García recomendó extremar las precauciones al circular. “En zonas como calle Andes se forman espejos de agua y por eso pedimos reducir la velocidad y manejar con suma cautela”, advirtió.

También aconsejó limitar la movilidad. “Si no es necesario salir, es preferible permanecer en el hogar. Hay abundante lluvia y escurrimiento de agua en la vía pública, y también puede haber riesgos eléctricos en algunas viviendas”, concluyó.