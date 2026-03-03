Comienza en Paraná el juicio a Leonardo Airaldi por narcotráfico

Este martes, a las 9:30 horas, se dará inicio en Paraná al juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, exdirector de la Sociedad Rural de Diamante, y otros nueve imputados por narcotráfico. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), integrado por las juezas Noemí Berros, Maricel Rojas y el juez José María Escobar Cello, será el encargado de llevar adelante el proceso judicial.

El caso ha generado gran expectación, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por las estrictas medidas de seguridad que se han implementado a raíz de los recientes hechos vinculados a un supuesto plan criminal para atentar contra autoridades judiciales. Se espera que el juicio se lleve a cabo con una seguridad reforzada debido a estos antecedentes.

Detalles del juicio

En la primera jornada del juicio, se leerá la acusación formal contra los imputados, y los defensores presentarán los planteos preliminares, los cuales serán evaluados por el Tribunal. Este será solo el comienzo de un proceso que se extenderá por varios meses, con un total de trece audiencias programadas hasta junio. Durante este período, se prevé la declaración de 52 testigos.

A pedido de la defensa, Airaldi participará de las audiencias de manera virtual a través de la plataforma Zoom, salvo en aquellas jornadas en las que deba prestar declaración indagatoria o participar en actos procesales presenciales.

Traslado a Ezeiza

Se recordará que el viernes el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Leonardo Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida responde a la inclusión de Airaldi en el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR), un dispositivo que se utiliza para aquellos reclusos considerados de alto riesgo.

La decisión judicial se adoptó luego de que se conociera una denuncia realizada por Daniel Celis, condenado en la causa "Narcomunicipio", en la que se mencionó un supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para atentar contra varios funcionarios, entre ellos, el juez federal Leandro Ríos, el fiscal de la causa José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, estableció que el traslado de Airaldi debe efectuarse en un plazo no mayor a 24 horas. Hasta el momento, el acusado se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.