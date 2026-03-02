 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Presunto femicidio seguido de suicidio en Concordia: fueron identificados

Fueron identificadas las dos personas halladas sin vida en una vivienda de Concordia. La Justicia investiga el caso como presunto femicidio seguido de suicidio.

2 de Marzo de 2026
Se estima que el hecho habría ocurrido el sábado por la tarde.
Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Concordia identificó a Priscila Macarena Alanis, la mujer asesinada en un presunto femicidio ocurrido en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Los Jilgueros y Las Palomas, en barrio Los Pájaros. La víctima de 33 años fue hallada con dos heridas de arma blanca en la zona del cuello y el pecho. En el mismo lugar, se encontraba Yedro Alcides Alfredo, de 31 años, quien habría fallecido por ahorcamiento, presuntamente tras cometer el crimen.

Se estima que el hecho habría ocurrido el sábado por la tarde. El comisario José María Rosatelli detalló a Elonce que Priscila tenía un hijo de 16 años con otra pareja, pero que no se encontraba en el lugar al momento de la tragedia. La Justicia sigue investigando los hechos para aclarar las circunstancias exactas del caso, mientras que la principal hipótesis que manejan las fuentes policiales es que se trató de un femicidio seguido de un suicidio.

 

Vecinos del barrio que dialogaron con los funcionarios policiales manifestaron haber visto a la pareja discutiendo en el patio de la vivienda días atrás, lo que podría aportar elementos relevantes para la causa, explicaron los investigadores.

Femicidio Suicidio Concordia identificados
