Concordia: un hombre habría asesinado a su pareja a puñaladas y luego, se quitó la vida

REDACCIÓN ELONCE
Dos personas fueron halladas sin vida en una vivienda del barrio Los Pájaros. Según los primeros indicios policiales, el hombre habría asesinado a su pareja con un arma blanca y luego se habría quitado la vida. Investiga la Justicia.
Concordia: investigan femicidio seguido de suicidio. Un tremendo hecho de sangre, ocurrió alrededor de las 14:30 de este lunes, cuando funcionarios de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en una vivienda del barrio Los Pájaros, en inmediaciones de calles Los Mirlos y Solari, tras recibir un aviso que alertaba sobre una situación grave en el interior del domicilio.
Al ingresar, los efectivos constataron el cuerpo sin vida de una mujer de 33 años, quien presentaba lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. En el mismo lugar, hallaron también el cuerpo de un hombre de 31 años, fallecido por ahorcamiento, quien sería la pareja de la víctima.
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales y los indicios recolectados en la escena, se trataría de un hecho en el que el hombre habría asesinado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida.
Estaban separados
El jefe departamental de Policía, comisario José María Rosatelli, afirmó a Elonce que la pareja, se había separada hace un tiempo y días atrás, “el hombre volvió a vivir a la casa. Este sábado pasado, familiares de la mujer, dejaron de recibir llamadas telefónicas y fue cuando los vecinos escucharon la fuerte discusión en el en el fondo de la casa”, relató el comisario.
Al respecto, especificó que los testimonios de los vecinos, dan cuenta que el pasado sábado, “tras la discusión, ya no vieron más movimiento” en el lugar, dijo.
Cuando los efectivos policiales ingresaron a la vivienda, “hallaron a la mujer en la cama con dos heridas de arma blanca en la zona del pecho y cuello. Mientras que el hombre, estaba colgado desde un tirante de la casa”, confirmó a Elonce.
Primeras hipótesis y testimonios
Fuentes policiales indicaron que la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio, aunque la investigación quedó en manos de la Justicia para determinar con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que ocurrió.
Vecinos del barrio que dialogaron con los funcionarios policiales manifestaron haber visto a la pareja discutiendo en el patio de la vivienda días atrás, lo que podría aportar elementos relevantes para la causa, explicaron los investigadores.
“Se encontró el cuchillo con sangre en el lugar y luego de hacer el análisis, se corrobora la hipótesis con los testimonios y algunos indicios más”, dijo en referencia a que se trataba de un femicidio seguido de suicidio”, afirmó Rosatelli y agregó que “hasta el momento, no se constató ninguna denuncia, ni ninguna medida restrictiva hacia alguna de las partes”, resaltó.
Habría ocurrido el sábado por la tarde
Rosatelli indicó que se “dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial y se trabajó con declaraciones testimoniales de familiares y vecinos”.
“La mujer tenía un hijo de 16 años con otra pareja, pero no se encontraba en el en el lugar”, aclaró el comisario.
El jefe Departamental de Concordia, precisó a Elonce que, si bien, aún se debe conocer el resultado de la autopsia, "se estima que el hecho habría ocurrido el sábado por la tarde”, dijo.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer el hecho y recolectar pruebas.