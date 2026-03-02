 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Luciano Castro recibió el alta tras su internación: cómo continúa

Luciano Castro recibió el alta tras su internación por problemas de salud relacionados con ataques de ira y adicciones. El actor sigue en tratamiento ambulatorio y mantiene un seguimiento cercano.

2 de Marzo de 2026
Se internó voluntariamente el 12 de febrero.

El actor Luciano Castro recibió el alta médica tras su internación por problemas de salud vinculados con ataques de ira y adicciones. A pesar de haber salido de la clínica, Castro sigue con un tratamiento ambulatorio y continúa bajo supervisión médica para asegurar su recuperación. La noticia fue confirmada por Paula Varela en el programa Lape Club Social, quien detalló que el actor aún mantiene un seguimiento para garantizar que su salud continúe mejorando.

Varela explicó que se trata “es un alta transitoria con terapia ambulatoria. Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad. La clínica queda acá. No es que soltó y ya está, ‘me curé y no voy más’. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica y le hacen un seguimiento”.

 

Un proceso de seguimiento y posibles recaídas

A pesar de la salida de la clínica, el proceso de recuperación de Castro no ha terminado. Según Varela, si los médicos consideran que el tratamiento no está funcionando o si el actor solicita ayuda nuevamente, podría regresar a una internación permanente. “Si ellos ven que no está funcionando, o él vuelve a pedir ayuda, tiene que regresar a una internación permanente. El alta implica que hace la terapia ambulatoria. Se busca el alta definitiva”, detalló.

A lo largo de estos días, la situación de Luciano había sido objeto de especulación y preocupación, especialmente tras su separación de la actriz Griselda Siciliani y la viralización de audios en los que se escuchaba al actor haciendo imitaciones de un acento gallego, mientras intentaba seducir a una joven en España. Este contexto llevó a que el actor decidiera ingresar a una clínica para tratar sus problemas emocionales y de adicción.

 

Reencuentro familiar

En el cierre de su intervención, Varela también dio una buena noticia para los seguidores de Castro. “También me dicen que él ya se encontró con los hijos”, finalizó, brindando un poco de tranquilidad a quienes seguían de cerca su estado de salud y su proceso de recuperación.

El camino de recuperación continúa, pero con la noticia de su alta y el seguimiento ambulatorio, el actor da un paso hacia la mejora de su bienestar emocional y físico, mientras sigue adelante con sus proyectos laborales, incluyendo la grabación de una nueva ficción de Sebastián Ortega.

Luciano Castro alta médica Griselda Siciliani Adicciones
