Ruptura amorosa

La firme respuesta de Griselda Siciliani al gesto romántico que le atribuyen a Luciano Castro

Luego de que trascendiera que el actor habría intentado reconquistarla con un mensaje público, la actriz respondió de manera directa y confirmó que la separación es definitiva.

2 de Febrero de 2026
Griselda Siciliani. Foto: Archivo.

Luego de que trascendiera que el actor habría intentado reconquistarla con un mensaje público, la actriz respondió de manera directa y confirmó que la separación es definitiva.

La actriz Griselda Siciliani quedó nuevamente en el centro de la escena mediática después de que se viralizara la imagen de un pasacalle que, según trascendidos, habría sido colocado por Luciano Castro con la intención de pedirle una segunda oportunidad. Sin embargo, lejos de alimentar versiones de reconciliación, la artista fue contundente y aseguró que el vínculo está terminado.

 

El episodio tomó fuerza durante el fin de semana, cuando comenzó a circular la fotografía de un cartel con la frase dirigida a la actriz. El supuesto gesto romántico generó comentarios cruzados en redes sociales y programas de espectáculos, aunque también abrió dudas sobre su autoría.

 

 

En ese contexto, la palabra de la protagonista terminó de aclarar el panorama.

 

La respuesta de la actriz

 

De acuerdo a lo contado por la panelista Pochi en el programa Puro Show, Siciliani confirmó en una charla privada que la relación ya forma parte del pasado.

“Yo estoy separada hace varias semanas, así que ya está”, habría expresado la actriz, marcando una postura firme respecto a la situación sentimental.

 

El mensaje fue interpretado como una definición clara, sin margen para especulaciones, y echó por tierra cualquier posibilidad de reconciliación inmediata pese al supuesto intento público.

 

Siciliani y Castro no estarían más juntos. Foto: Archivo.

 

El pasacalle y el silencio de Castro

 

El cartel que se difundió incluía una frase afectuosa dirigida a Siciliani, lo que generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos lo tomaron como un gesto romántico, otros lo consideraron exagerado o fuera de lugar.

 

Hasta el momento, Castro no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir si fue el responsable. Según se comentó en el ciclo Infama, periodistas intentaron comunicarse con el actor, pero no obtuvieron respuesta.

 

Pasacalle que puso Luciano Castro. Foto: Redes.

 

En paralelo, personas cercanas al ambiente artístico señalaron versiones contradictorias sobre la autoría del mensaje, por lo que el episodio continúa envuelto en especulaciones.

 

 

Un cierre sin vueltas

 

Más allá de los rumores, lo concreto es que Griselda Siciliani dejó en claro que la separación está consolidada y que no hay intención de retomar la relación. Su declaración buscó poner fin a las interpretaciones que surgieron tras la aparición del pasacalle.

 

 

Así, la actriz optó por una respuesta breve y directa que terminó siendo más elocuente que cualquier gesto público, cerrando el capítulo personal lejos del ruido mediático.

Griselda Siciliani Luciano Castro
