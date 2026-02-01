 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Premios Grammy 2026: Ca7riel & Paco Amoroso hicieron historia para la música argentina

Los Premios Grammy 2026 marcaron un nuevo hito para la música nacional y latinoamericana. Ca7riel & Paco Amoroso se consagraron ganadores en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con PAPOTA, y celebraron el reconocimiento con un emotivo mensaje dedicado a Argentina y a toda la región

1 de Febrero de 2026
Premios Grammy 2026.
Premios Grammy 2026. Foto: Infobae.

Los Premios Grammy 2026 marcaron un nuevo hito para la música nacional y latinoamericana. Ca7riel & Paco Amoroso se consagraron ganadores en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con PAPOTA, y celebraron el reconocimiento con un emotivo mensaje dedicado a Argentina y a toda la región

Los Premios Grammy 2026 dejaron una noche inolvidable para la música argentina con la consagración de Ca7riel & Paco Amoroso como ganadores del galardón a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. El dúo fue reconocido por PAPOTA, su trabajo conjunto, en una de las categorías más competitivas de la ceremonia.

 

La entrega se realizó en Los Ángeles y contó con la presencia de los artistas, quienes subieron al escenario para recibir la estatuilla frente a un auditorio colmado de figuras de la industria musical internacional. El reconocimiento confirmó el impacto del proyecto en la escena regional y su proyección a escala global.

 

La edición 2026 de los premios volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena cultural mundial, reafirmando el lugar que ocupa la música alternativa latinoamericana dentro de los grandes circuitos internacionales.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Un mensaje que cruzó fronteras

 

Durante la transmisión, Paco Amoroso tomó la palabra y se dirigió al público con un discurso cargado de emoción y gratitud. “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, expresó el artista al recibir el galardón.

 

Por su parte, Ca7riel eligió un mensaje breve y directo, pronunciando un escueto “Thank You” ante los presentes, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios especializados.

 

El momento fue celebrado por fanáticos y referentes del ámbito musical, que destacaron la autenticidad del dúo y su capacidad para representar una identidad sonora propia, sin perder conexión con sus raíces.

Temas:

Premios Grammy
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso