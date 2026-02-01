Premios Grammy 2026: Ca7riel & Paco Amoroso hicieron historia para la música argentina

Los Premios Grammy 2026 marcaron un nuevo hito para la música nacional y latinoamericana. Ca7riel & Paco Amoroso se consagraron ganadores en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo con PAPOTA, y celebraron el reconocimiento con un emotivo mensaje dedicado a Argentina y a toda la región
Los Premios Grammy 2026 dejaron una noche inolvidable para la música argentina con la consagración de Ca7riel & Paco Amoroso como ganadores del galardón a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. El dúo fue reconocido por PAPOTA, su trabajo conjunto, en una de las categorías más competitivas de la ceremonia.
La entrega se realizó en Los Ángeles y contó con la presencia de los artistas, quienes subieron al escenario para recibir la estatuilla frente a un auditorio colmado de figuras de la industria musical internacional. El reconocimiento confirmó el impacto del proyecto en la escena regional y su proyección a escala global.
La edición 2026 de los premios volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena cultural mundial, reafirmando el lugar que ocupa la música alternativa latinoamericana dentro de los grandes circuitos internacionales.
Un mensaje que cruzó fronteras
Durante la transmisión, Paco Amoroso tomó la palabra y se dirigió al público con un discurso cargado de emoción y gratitud. “Queremos agradecerle a la Academia, a los miembros votantes, a Sony, a toda la gente que confía en nosotros... Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”, expresó el artista al recibir el galardón.
Por su parte, Ca7riel eligió un mensaje breve y directo, pronunciando un escueto “Thank You” ante los presentes, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios especializados.
El momento fue celebrado por fanáticos y referentes del ámbito musical, que destacaron la autenticidad del dúo y su capacidad para representar una identidad sonora propia, sin perder conexión con sus raíces.