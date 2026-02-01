 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Derrame de combustible en el río: colocaron una barrera para evitar daños ambientales

Tras el hundimiento de una embarcación en la zona del puente Méndez Casariego, se activó un operativo preventivo por un derrame de combustible en el río. Prefectura Naval y la Secretaría de Ambiente dispusieron medidas de contención y monitoreo para proteger el agua y el ecosistema.

1 de Febrero de 2026
Los trabajos en el lugar.
Los trabajos en el lugar. Foto: R2820.

Un derrame de combustible en el río motivó este fin de semana un operativo conjunto entre Prefectura Naval Argentina y el Municipio, luego del hundimiento de una embarcación tipo yate en inmediaciones del puente Méndez Casariego, en la ciudad de Gualeguaychú. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 15 horas y generó inmediata preocupación por el posible impacto ambiental.

 

Ante la constatación de la presencia de hidrocarburos en el agua, desde el Municipio se dispuso de manera preventiva la colocación de una barrera de contención, con el objetivo de evitar la propagación del combustible y minimizar los riesgos para el ecosistema acuático.

 

Las primeras acciones se desarrollaron en la zona de la bajada del puente, donde se concentraron los equipos técnicos y de seguridad para evaluar la situación y aplicar los protocolos correspondientes.

 

Activación de protocolos y toma de muestras

 

En el marco del derrame de combustible en el río, se labraron las actas administrativas pertinentes y se realizaron tomas de muestras de agua para analizar el grado de afectación ambiental en el sector. Estas tareas forman parte del control y monitoreo que lleva adelante el área de Ambiente del Municipio.

 

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria asistió a la Prefectura Naval Gualeguaychú, colaborando en el operativo y aportando herramientas técnicas para la evaluación del incidente. El monitoreo continuará en los próximos días para descartar impactos mayores en el curso de agua.

 

Desde el área ambiental remarcaron que este tipo de situaciones exige una respuesta rápida y coordinada para preservar los recursos naturales y garantizar la seguridad sanitaria de la población.

 

El rol del Estado y la responsabilidad ambiental

 

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de la intervención y señaló: “Cada intervención de este tipo nos recuerda que el cuidado del ambiente y del agua no es opcional. Es una responsabilidad colectiva que el Estado municipal asume con decisión, porque proteger nuestros recursos naturales es proteger la salud y el futuro de la sociedad”.

