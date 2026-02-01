Fiesta Provincial del Pan Casero: Sauce de Luna vivirá la última noche del festival

La Fiesta Provincial del Pan Casero transita su jornada final este domingo en la localidad entrerriana de Sauce de Luna, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales y populares más importantes de la región. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a vecinos, turistas y familias enteras que se acercan para compartir una celebración marcada por la identidad y las tradiciones.

Desde las primeras ediciones, la propuesta logró transformarse en un punto de encuentro que combina gastronomía típica, expresiones artísticas y un fuerte sentido de pertenencia. Este año no fue la excepción: durante varias jornadas, el pueblo se vio colmado de visitantes que acompañaron cada una de las actividades programadas.

El cierre promete una noche especial, pensada para disfrutar en comunidad y despedir una edición que reafirmó el valor de las fiestas populares como motor cultural y social del interior entrerriano.

Foto: Archivo Elonce.

Una cartelera artística para despedir el festival

A partir de las 20 horas, el escenario Raúl Benítez Ríos será el epicentro de la última noche de la Fiesta Provincial del Pan Casero, con una grilla artística que recorre distintos géneros y estilos musicales, con fuerte presencia del chamamé y la música popular.

La apertura estará a cargo del Ballet Oficial, que aportará el color y la danza tradicional, dando paso luego a las presentaciones de Grupo NIX, Grupo Nuevo Encuentro, Nuevo Itatí y Estilo Vargas, entre otros artistas que forman parte de la identidad musical de la región.

El escenario también recibirá a Horacio Gaitán, La Sonora Chamamecera, Los Auténticos, La Nueva Fuerza del Chamamé y el cierre a cargo de Robertito Luna y su Conjunto, en una noche pensada para cantar, bailar y celebrar hasta el final.

Foto: Archivo Elonce.

Tradición, identidad y transmisión en vivo

Más allá de la música, la Fiesta Provincial del Pan Casero representa una expresión profunda de la cultura local, destacando el valor del trabajo artesanal, las recetas tradicionales y el encuentro entre generaciones. El pan casero, símbolo de la mesa familiar, vuelve a ser protagonista como emblema de unión y pertenencia.

Durante el festival, los visitantes pudieron recorrer puestos gastronómicos, ferias de emprendedores y espacios culturales que reflejan el esfuerzo colectivo de la comunidad de Sauce de Luna por mantener vivas sus costumbres.

Para quienes no puedan acercarse de manera presencial, Elonce transmite en vivo la última noche del festival, permitiendo que la celebración llegue a cada rincón de la provincia y del país. De esta manera, la fiesta trasciende el escenario y se convierte en una experiencia compartida que reafirma el valor de las tradiciones entrerrianas.