Sauce de Luna elaboró el pan casero gigante: mide tres metros y supera los 80 kilos

Como es tradición, en el marco de la anteúltima noche de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero en Sauce de Luna, salió del horno de barro el pan gigante, que este año mide tres metros y supera los 80 kilos. En forma de barra, la elaboración fue trasladada por unas diez personas y lo dispusieron sobre un gran tablón.

Las noches de la Fiesta Provincial del Pan Casero de Sauce de Luna se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Tal como se realiza año a año, el producto estrella de la fiesta de Sauce de Luna fue compartido entre el público, que en la edición 2026 superó los 25.000 participantes.

Foto: El Once

Foto: El Once

Foto: El Once

3era Noche Fiesta Provincial del Pan Casero Sauce - Presentación del Pan Casero Gigante

Es uno de los momentos más esperados y notables del evento. Este año el horneado conllevó unas dos horas, según explicó una de las miembros del jurado, Laura Rodríguez.

Durante la disposición del gran pan estuvieron presentes autoridades municipales, las coordinadoras y miembros del jurado de la edición 2026.

Foto: El Once

“Salió hermoso, hicimos el pan con mi hija Karen, a todo pulmón, salió excelente”, destacó Laura Rodríguez, miembro del jurado. Además, señaló: “Le calculamos 80 kilos y tres metros”.

Con avidez y emoción, la gente se acercó a degustar la elaboración artesanal, mientras disfruta de la música folklórica.

Foto: El Once

La palabra del intendente

El mandatario de Sauce de Luna, Alcides Alderete, quien tuvo a su cargo el corte de la primera porción del pan gigante, dialogó con Elonce y sostuvo: “Gracias a idos teníamos la expectativa de contar con gran marco de público. Esto ya es un ritual, cortar el pan y entregarlo a los asistentes, genera mucha expectativa. Es la frutilla del postre, la vedette de la fiesta”.

“El pan se entrega de forma gratuita, al igual que la entrada a esta fiesta, por eso tenemos tanto público”, aseguró.

Uno de los asadores contó cómo se vive la Fiesta

Ismael, uno de los cocineros de Sauce de Luna que tiene el importante trabajo de cocinar las tortas asadas en las parrillas, comentó ante las cámaras de Elonce que el fuego se inicia a la mañana y a la noche. "Vamos cambiando de turno porque trabajamos en equipo", remarcó y destacó la importancia de trabajar junto a otras personas.

"Tenés que estar atento porque en un descuido se te quema la torta", señaló y explicó que cada tanda de asada lleva media hora.

"Trabajamos unas 30 personas en cada parrilla. Es la segunda vez que participo, me encanta hacer las tortas asadas, es una diversión", reconoció. En cuanto a la fiesta en sí destacó que le gusta "todo", además de charlar con la gente. "Es un espectáculo", subrayó.

"Los hornos de barro son excelentes, tienen la temperatura ideal, no fallan", señaló.

La grilla de la anteúltima luna

La tercera noche tendrá como gran cierre el espectáculo de Mario Pereyra. Cabe recordar que más temprano pasaron por el escenario “Raúl Benítez Ríos” artistas regionales como Juan Manuel Bilat y Los Entrerrianos Isondú.