"Es importante que los pueblos abracen a las fiestas populares", destacó Bilat en Sauce de Luna

El artista folklórico Juan Manuel Bilat dialogó con Elonce en el marco de su presentación en la tercera luna de la 14° Fiesta Provincial del Pan Casero.

En este sentido, aseguró: “Es una fecha que esperamos todo el año, por lo que significa la fiesta para nuestro lugar. Podemos ver una multitud, no se puede caminar en el predio, es increíble la multitud que convoca esta fiesta, una celebración joven. El pueblo ha abrazado este lugar”.

Asimismo, reconoció: “Siempre remarco que es importante que los pueblos abracen a las fiestas populares porque aquí vivimos cultura, identidad. Sauce de Luna se ha transformado en un punto muy especial para los festivales del litoral, lo vemos año a año, cada vez crece más”.

Sobre la previa a su show, señaló: “Estaba al lado de los camarines y veía cómo entraba la gente, parecía una cancha de fútbol. Es increíble la cantidad de gente. Felicitaciones para los organizadores y el municipio”.

El espectáculo brindado en Sauce de Luna, enmarcado en la gira “La Nueva Revolución” que será presentada en Federal el sábado 6 de febrero, adelantó esa iniciativa artística. “Esta gira nos va a acompañar durante mucho tiempo y estoy muy feliz de llegar acá. Hace un montón de tiempo estamos trabajando con esto, han llegado los días previos para ponerla a consideración de toda la gente y compartirla”, enfatizó.

Por otro lado, Bilat destacó que probó el pan casero de la localidad y lo calificó como “tremendo”. “Comimos pan casero, torta asada, vinimos muy temprano y recorrimos el predio, saludamos a la gente”, contó. Y agregó: “No hay más que felicitar porque es increíble lo que sucede en Sauce de Luna y creo que se triplica la cantidad de gente que hay en el pueblo”.

En esta línea, subrayó: “Es importante que nuestros festivales populares sigan creciendo, que sigamos abrazando la cultura. Agradezco al municipio por darle un lugar preponderante a los artistas entrerrianos. Es importante que los festivales sigan promocionando a los artistas locales para seguir mostrando la cultura y la identidad de nuestra querida Entre Ríos”.

Sobre su participación en el Festival Nacional del Chamamé en Federal, Bilat informó que se presentará el 6 de febrero con “La Nueva Revolución” con banda y un gran equipo de trabajo. “Estamos muy ansiosos”, destacó.

Su agenda continuará el 7 de febrero en Gobernador Echagüe; el 8 en San Salvador; el 14 en Viale; el 15 en Villa Libertador San Martín; el 21 en Los

Conquistadores, además de Larroque y otras localidades de Entre Ríos.

“Queremos abrazar a la gente y devolverle una parte de lo que nos da, sobre todo a los jóvenes, que es increíble en esta zona cómo los jóvenes se suman a nuestra música”, aseveró.

