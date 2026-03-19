Hallazgo de Esmeralda reaviva una inquietante hipótesis: “alguien la dejó en el lugar"

Desaparición y hallazgo de Esmeralda generó conmoción y abrió una inquietante hipótesis en la investigación judicial tras la aparición de la niña de 2 años en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba. La menor había desaparecido el miércoles por la tarde y fue encontrada horas después a unos 500 metros de su vivienda.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Silvana Pen, quien investiga las circunstancias en las que la niña se ausentó de su hogar y cómo llegó hasta el lugar donde finalmente fue hallada. Según indicaron fuentes del caso, los investigadores consideran la posibilidad de que alguien se la haya llevado y luego la haya abandonado en la zona.

El dato que reforzó esta hipótesis es que el sitio donde apareció ya había sido previamente rastrillado por los equipos de búsqueda, lo que generó dudas sobre la dinámica del hecho.

Sospechas sobre el traslado de la menor

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, explicó que la distancia entre la vivienda y el lugar del hallazgo es de entre 500 y 600 metros en línea recta, aunque por calles el recorrido es mayor.

“Es difícil pensar que lo hizo a pie”, sostuvo el funcionario, al tiempo que remarcó que la niña no presentaba signos de deshidratación y solo tenía un raspón en la ceja.

Tras su hallazgo, Esmeralda fue trasladada en ambulancia junto a su madre y personal médico al Hospital Domingo Funes, donde quedó en observación para una revisión integral.

Cómo fue la desaparición

La desaparición se produjo alrededor de las 14.30, cuando la madre advirtió que la niña no se encontraba en la vivienda ubicada en el barrio San José Obrero. En ese momento, la menor vestía un body gris y estaba descalza.

Desde un primer momento, la familia sostuvo la hipótesis de un posible rapto, ya que ninguno de los integrantes del hogar vio salir a la niña.

Además, se indicó que la puerta trasera de la casa habría quedado abierta. En ese contexto, se activó el protocolo de búsqueda con la participación de fuerzas de seguridad y equipos especializados para dar con el paradero de la menor.

Operativo de búsqueda y hallazgo

El operativo desplegado en Cosquín incluyó a más de 90 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba. También se utilizaron drones con detección de calor y equipos de la división canes.

El hallazgo se produjo cuando un efectivo regresó a un sector que ya había sido inspeccionado previamente y logró encontrar a la niña en ese lugar.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó la rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, subrayando que “cuando se trata de una menor desaparecida, cada minuto cuenta”.

Medidas judiciales y nuevas pistas

En paralelo, la fiscal Pen ordenó el secuestro de los teléfonos celulares del círculo cercano de la niña, que serán sometidos a peritajes para analizar comunicaciones y posibles pistas.

Asimismo, durante el procedimiento, los investigadores detectaron una planta de marihuana recientemente cortada en el patio de la vivienda, vinculada al tío materno de la menor, lo que también fue incorporado a la causa.

Estos elementos forman parte de la reconstrucción de los hechos y podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido en las horas en que la niña estuvo desaparecida.

Investigación en curso

La causa continúa en etapa de investigación, con el objetivo de determinar si existió intervención de terceros en la desaparición y posterior aparición de la menor.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer el episodio. En ese marco, se espera que la fiscal brinde detalles en una conferencia de prensa prevista en la sede judicial.

El caso de la desaparición y hallazgo de Esmeralda mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades, mientras se intenta esclarecer un hecho que, por sus características, genera preocupación y múltiples interrogantes.