Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una niña en Córdoba. Buscan intensamente a Esmeralda, de dos años, vista por última vez en Cosquín.
La conmoción crece en Córdoba tras que activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una niña en Córdoba, una menor de apenas dos años que es intensamente buscada desde este miércoles en la localidad de Cosquín. Se trata de Esmeralda Pereyra López, cuyo paradero es desconocido desde horas de la tarde.
Según informaron fuentes judiciales, la pequeña fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. La denuncia fue radicada luego de que familiares advirtieran su ausencia y no lograran encontrarla tras una primera búsqueda en la zona.
La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, detalló que la niña mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.
Amplio operativo de búsqueda en Cosquín
Tras la denuncia, se desplegó un intenso operativo de rastrillaje que tiene como punto de partida la vivienda familiar, considerada “punto cero” por los investigadores. En el procedimiento participan múltiples fuerzas de seguridad y equipos especializados.
Bomberos voluntarios de distintas localidades, efectivos de la Policía de Córdoba y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) trabajan de manera coordinada en la zona, con el objetivo de cubrir la mayor superficie posible en el menor tiempo.
El operativo incluye rastrillajes terrestres, utilización de drones y la intervención de perros entrenados para la búsqueda, en un esfuerzo contrarreloj para dar con la menor.
Hipótesis y pedidos desesperados de la familia
En medio de la angustia, familiares de Esmeralda expresaron su preocupación y plantearon la posibilidad de que la niña haya sido llevada por terceros. Su tía, Florencia, manifestó: “Es una nena de dos años, chiquitita, una bebé. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”.
Además, agregó: “A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos”, reflejando el dramático momento que atraviesa el entorno de la menor.
Una vecina también aportó su testimonio y señaló sospechas sobre personas que se encontraban en un campo cercano, donde había un circo instalado recientemente, aunque estas versiones aún forman parte de las líneas de investigación en curso.
Intervención nacional y pedido a la comunidad
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que se activó el protocolo de Alerta Sofía a nivel nacional, una herramienta clave para la difusión urgente de casos de niños desaparecidos, señaló TN.
Desde las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda ser útil para encontrar a la menor, se comuniquen de inmediato con la Línea 134, habilitada para este tipo de situaciones.