Pelucas de Esperanza reunió donaciones de cabello en jornada solidaria: "Dar una mano siempre es placentero"

La iniciativa convocó a más de 30 personas que se sumaron al gesto solidario

Una emotiva jornada solidaria se vivió en la Costanera Baja con la presencia de Pelucas de Esperanza, que llevó adelante una campaña de donación de cabello destinada a la confección de pelucas para personas en tratamiento oncológico.

“Estuvimos preparando la jornada hace un mes y medio. Por la tormenta de la semana pasada suspendimos pero arrancamos de nuevo y fue una fiesta espectacular. La verdad que estoy muy pero muy feliz”, expresó el peluquero Marcelo Garcia Nevez, impulsor de la iniciativa.

Marcelo Garcia Nevez

La convocatoria tuvo una importante respuesta en pocas horas. “Unas 30 personas se acercaron en pocas horas”, señaló, destacando además el compromiso de quienes participaron.

Un compromiso que trasciende localidades

Familias enteras, incluso de otras ciudades, se acercaron a colaborar con la causa. “Han venido familias enteras de otras ciudades también, se han acercado, han visto en Elonce, las promociones que hemos hecho y vinieron porque saben que esto es verdad y que dar una mano siempre es placentero”, remarcaron.

"Estoy hace 10 años con Pelucas de Esperanza. Mucha gente ha recibido las donaciones y ha sido muy feliz. Hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos”, contaron. Además, explicaron que las pelucas “son prestadas en comodato”, lo que permite que sigan ayudando a más pacientes.

El testimonio de quienes donaron

“Cada dos años más o menos dono. La verdad que mucha alegría y lo comunico, lo paso a otra gente”, expresó una participante.

Desde la organización y los colaboradores insistieron en la importancia de sumar voluntades. “Si no les gusta cortarse el cabello como me pasa a mí, un mechón de la nuca es un montón y te satisface el alma”, señalaron.