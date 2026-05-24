“No se ve nada”: Paraná amaneció cubierta de un manto de niebla

La niebla en Paraná fue protagonista durante la mañana de este domingo y dejó impactantes postales que fueron captadas a través de las cámaras aéreas de Elonce. Las imágenes captadas desde el aire mostraron cómo la niebla avanzó sobre la ciudad, formando un manto uniforme que apenas permitía distinguir algunas construcciones y árboles.

Qué diferencia hay entre niebla y neblina

De acuerdo con especialistas en meteorología, tanto la niebla como la neblina son nubes a ras del suelo formadas por finísimas gotas de agua en suspensión. La principal diferencia entre ambos fenómenos está vinculada a la visibilidad horizontal que permiten.

Paraná amaneció cubierta de un manto de neblina (foto Elonce)

Se considera niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. En esos casos, la densidad de las gotas de agua es mayor y dificulta considerablemente observar a distancia. Este fenómeno suele afectar la circulación vehicular, la navegación y diversas actividades al aire libre.

En cambio, la neblina se caracteriza por permitir una visibilidad superior a un kilómetro. Las partículas de agua están menos concentradas y, aunque el ambiente se mantiene húmedo y cubierto, es posible distinguir objetos a mayor distancia.

Pronostican una máxima de 18ºC para este domingo en Paraná

El cierre de esta semana, sobre todo los días jueves 21 y viernes 22, se han destacado por el marcado y persistente descenso térmico, con mañanas gélidas en todo el territorio nacional y temperaturas máximas anómalamente bajas en todo el país con valores dignos de julio, no de finales de mayo.

Pronostican una máxima de 18ºC para este domingo en Paraná (foto Elonce)

Pero, desde este fin de semana largo las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Según explicó la meteoróloga Marina Fernández a Meteored, “por un lado, la atmósfera presentará condiciones de estabilidad, no se esperan lluvias, a excepción de algunas precipitaciones aisladas en el norte del NEA, centro de Neuquén y Tierra del Fuego. Y por el otro lado, poco a poco se espera el aumento gradual de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas, acomodándose a valores más benévolos (frescos a templados), y no de frío extremo como se estuvo registrando en el centro y norte del país”.

Temperatura, nubosidad y humedad en gradual aumento

Las temperaturas tendrán un gradual ascenso a lo largo de este fin de semana largo, el lunes 25 feriado el más benévolo, esto se replicará tanto en las mínimas como en las máximas para el norte y centro del país y parte de la Patagonia.

La nubosidad estará muy presente a lo largo de este fin de semana largo, será variable alternando con momentos de abundante nubosidad. “El flujo de aire irá rotando desde la componente este-noreste y norte, alternando, esto transportará más humedad al norte y centro, elevando la probabilidad de formación de nubes bajas, neblinas y bancos de niebla con el avance de los días del fin de semana”, comunicó la especialista.

De hecho, este domingo amaneció cubierto de un denso manto de niebla en la capital entrerriana con registró térmico que a las 7 era de apenas 5.6ºC, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional a los que accedió Elonce. Una hora después, el cielo permaneció “invisible con niebla”, según el SMN.

Para la jornada se prevé cielo parcialmente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 7 y 18ºC con vientos leves noreste rotando al este.

¿“Sol de Mayo” para este feriado del 25?

Este lunes 25 de mayo celebramos el Día de la Patria, en el aniversario 216° de la Revolución de Mayo de 1810, con la continuación de este período de gradual transición térmica en gran parte del país.

El cielo se presentará con nubosidad variable, en la mañana el norte y centro-este presentará momentos de abundante nubosidad, que irá en disminución desde la tarde y noche. El sur patagónico iniciará este día festivo con abundante nubosidad y en aumento hacia la porción central de esta región desde la tarde, antes de la llegada de precipitaciones en forma de lluvia y nieve para Santa Cruz y lluvia para el sur de Chubut, desde el día martes 26.

Para Paraná, se prevé una mínima de 9ºC y una máxima que se mantendrá en el orden de los 18ºC con vientos leves del este rotando al sudeste hacia la tarde noche. Se prevén bancos de neblina para la madrugada y mañana.

Hacia el martes, en tanto, se anuncia la presencia de neblina durante la madrugada y mañana, pero mejorando hacia la tarde con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre los 10 y 20ºC.