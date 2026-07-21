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Concordia intensifica la asistencia y el despeje tras el temporal: ya recibió más de 400 pedidos

El Municipio continúa con un operativo integral para asistir a las familias damnificadas y despejar la vía pública luego del fuerte temporal. El intendente Francisco Azcué recorrió el asentamiento La Bianca.

21 de Julio de 2026
Concordia intensifica la asistencia y el despeje tras el temporal.
Concordia intensifica la asistencia y el despeje tras el temporal. Foto: (MdC).

El Municipio continúa con un operativo integral para asistir a las familias damnificadas y despejar la vía pública luego del fuerte temporal. El intendente Francisco Azcué recorrió el asentamiento La Bianca.

El temporal que afectó a Concordia mantiene movilizado al Municipio, que continúa con un amplio operativo de asistencia a las familias afectadas y de despeje de la vía pública tras el fuerte fenómeno meteorológico del último sábado.

Este martes, el intendente Francisco Azcué recorrió el asentamiento La Bianca, uno de los sectores más castigados por el temporal, para supervisar las tareas y dialogar con los vecinos.

 

En un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, las acciones se concentran en responder a las demandas de los damnificados, retirar árboles y ramas caídas, levantar y reponer postes dañados, además de restablecer progresivamente los servicios afectados.

 

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que las cuadrillas continúan con las tareas de limpieza, especialmente en Villa Zorraquín, donde los trabajos son fundamentales para rehabilitar la circulación y permitir el regreso de las actividades habituales.

 

Avanza la recuperación de los servicios

 

En paralelo, la restitución del alumbrado público se lleva adelante a medida que los equipos logran acceder a las zonas afectadas. Asimismo, el Municipio colabora con las tareas destinadas a restablecer el suministro eléctrico en distintos barrios.

Por otra parte, la Dirección de Electrotecnia realizó relevamientos en diversos sectores de la ciudad para verificar el estado de las cámaras de seguridad, mientras que agentes de la Secretaría de Desarrollo Humano continúan recorriendo los barrios para asistir a los vecinos y atender prioritariamente las situaciones de mayor vulnerabilidad.

 

Tras las recorridas realizadas el lunes en Pampa Soler y este martes en La Bianca, el operativo continuará este miércoles en Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín, donde los equipos municipales seguirán brindando acompañamiento a las familias afectadas.

 

Más de 400 solicitudes de ayuda

 

Hasta la tarde de este martes, la Subsecretaría de Desarrollo Social había registrado 402 pedidos de asistencia, reflejando la magnitud de los daños ocasionados por el temporal.

 

Desde el Municipio recordaron que quienes necesiten ayuda pueden comunicarse mediante WhatsApp al 345 413-2744 o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en La Rioja y Sáenz Peña, donde continúa la recepción de solicitudes para brindar respuesta a los damnificados.

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