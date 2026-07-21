Samba Na Esquina celebrará 20 años de trayectoria con un show en Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
Samba Na Esquina comenzará el camino hacia la celebración de sus 20 años de historia con una presentación especial el próximo 1 de agosto en Casa de la Cultura. La agrupación paranaense apuesta a una serie de encuentros para conmemorar sus dos décadas de música, amistad y autogestión.
Samba Na Esquina iniciará los festejos por sus dos décadas de historia con una presentación el próximo 1 de agosto en Casa de la Cultura de Paraná. La agrupación eligió comenzar el aniversario con una serie de espectáculos que pondrán en valor el recorrido de un proyecto que nació de manera espontánea en una esquina de la ciudad y que, con el paso de los años, logró consolidarse como uno de los referentes locales de la música popular.
Lejos de pensar en un único gran evento, los integrantes del grupo decidieron celebrar el aniversario a lo largo del tiempo, con distintas propuestas que reflejen el espíritu que los caracteriza desde sus inicios. En ese sentido, destacaron que la autogestión continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la banda y una marca distintiva de su identidad.
“La intención es hacer un grupo de fechas ya direccionándonos hacia los festejos de los 20 años. Queremos ir disfrutándolo, no hacer un mega evento porque siempre es difícil la autogestión, que es algo que caracteriza al grupo. Así que dijimos las cosas que vamos a ir haciendo vamos a ir poniéndole este nombre, mencionando que esta grupalidad está cerca de las dos décadas y es todo un logro”, explicaron en primera instancia sus integrantes.
Un proyecto que nació desde el encuentro
Para quienes forman parte de Samba Na Esquina, el origen del grupo está profundamente ligado al encuentro entre amigos, a la música compartida y al espacio público como escenario natural. Esa esencia, aseguran, continúa vigente y es el motor que mantiene unido al colectivo artístico después de dos décadas.
“El proyecto nació de juntarse, de la colectividad, de ocupar la calle, de hacer música con el amigo o con el hermano. Las personas que fueron ingresando al proyecto y que se sostienen en el tiempo lo viven de esa manera”, aseguró.
Con el paso de los años, la formación fue creciendo y sumando integrantes, aunque sin perder la identidad que nació en aquellas reuniones informales que terminaron convirtiéndose en una tradición. El grupo encontró en la música un punto de encuentro permanente y en la amistad el principal sostén para atravesar el tiempo.
La amistad como motor de dos décadas
Consultados sobre las razones que explican la permanencia de la banda durante 20 años, los músicos coincidieron en que el vínculo humano ocupa un lugar tan importante como la pasión por la música brasileña y la cultura popular.
“Creo que es básicamente el amor por la música, por este ritmo, estas canciones, la amistad porque muchos nos conocemos hace muchísimos años. Muchos estamos desde el principio, desde que comenzó todo en una esquina de Paraná por una cuestión de juntarse después del brindis de las 00:00 horas a tocar en la calle. Así fue creciendo el grupo humano y después se pensó más adelante en repetir esto año a año y luego a trabajar un poco más con la música”.
Ese recorrido, construido de manera colectiva, permitió que Samba Na Esquina trascendiera el paso del tiempo sin perder la cercanía con el público. La agrupación consolidó un estilo propio apoyado en la música compartida, el trabajo independiente y una fuerte presencia en distintos escenarios de la ciudad y la región.
La música popular como identidad
Además del aspecto artístico, los integrantes remarcan que el proyecto también representa una forma de entender la música desde una perspectiva social y comunitaria. Para ellos, el concepto de música popular adquiere sentido en la experiencia colectiva que se genera tanto arriba como abajo del escenario.
“Cada vez que hablo de Samba, pienso en lo colectivo. Uno dice música popular y tiene como diferentes acepciones hablar de la música popular porque podes hablarlo en un ámbito académico, en la calle o podes pensarlo socialmente”, indicó.