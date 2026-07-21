Nicole Neumann desplegó toda su sensualidad durante sus vacaciones en Mallorca

Las vacaciones europeas de Nicole Neumann continuaron en Mallorca, donde encontró un escenario marcado por las aguas transparentes, la tranquilidad y los paisajes mediterráneos. La modelo llegó a la isla española junto con su marido, Manu Urcera, y su hijo Cruz, después de pasar por Viena.

A través de sus redes sociales, compartió diferentes momentos de la estadía y resumió el espíritu del viaje con una frase: “Vitamin Sea y playita para el alma y la ilusión”. La publicación reflejó el cambio entre el recorrido urbano por la capital austríaca y una rutina enfocada en el descanso.

Las primeras postales familiares tuvieron como fondo una concurrida cala, embarcaciones y vegetación costera. La pareja apareció junto a su hijo en un entorno distendido, mientras disfrutaban de una de las jornadas estivales en las Islas Baleares.

Actividades acuáticas y descanso en familia

El mar ocupó un lugar central durante la estadía de Nicole Neumann en Mallorca. La modelo se fotografió flotando en el agua y practicó actividades junto a la costa, rodeada por el característico paisaje rocoso de la isla.

El pequeño Cruz también participó de las propuestas acuáticas y fue retratado con un equipo de snorkel. Como ocurre habitualmente en las publicaciones de la pareja, su rostro permaneció protegido en el contenido difundido en las plataformas digitales.

Nicole Neumann.

La dinámica de las vacaciones alternó momentos de descanso, juegos y recorridos por las playas. Manu Urcera acompañó las actividades familiares, mientras la modelo compartió escenas junto a su hijo y registros de la exploración del entorno marino.

Los looks elegidos para recorrer Mallorca

El viaje también permitió que Nicole Neumann exhibiera diferentes combinaciones de verano. Entre sus elecciones se destacaron los trajes de baño en tonos azul y rosa, acompañados por sombreros, lentes de sol y prendas livianas.

Para los paseos por la isla eligió un vestido largo de red negra, utilizado sobre un bikini rosado, y accesorios discretos. Otro de sus conjuntos estuvo compuesto por un vestido corto de color lila, sandalias con tachas y un bolso confeccionado con fibras naturales.

Las calles estrechas, las fachadas de piedra y los sectores decorados con sombrillas aportaron otro escenario a la estadía. Los recorridos nocturnos completaron una etapa del viaje que combinó tiempo en familia, contacto con la naturaleza y una serie de propuestas de estilo adaptadas al verano europeo.