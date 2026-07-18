Zaira Nara deslumbró con una microbikini en sus vacaciones en Madrid

Zaira Nara compartió en sus redes sociales las postales de su escapada a Madrid junto a sus hijos, donde disfrutó de un hotel de lujo, momentos de relax y una estadía marcada por el descanso antes de retomar sus compromisos laborales.
Zaira Nara eligió la ciudad de Madrid para hacer una pausa en su agenda y disfrutar de unos días de descanso junto a sus hijos, Malaika y Viggo. La modelo y conductora compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan la intimidad de sus vacaciones en la capital española, donde combinó relax, paseos y tiempo en familia antes de regresar a sus compromisos profesionales.
A través de diferentes publicaciones, la empresaria mostró algunos de los rincones del exclusivo hotel en el que se hospedó, ubicado en pleno centro de Madrid. Las fotografías dejaron ver tanto la elegancia del establecimiento como la tranquilidad con la que vivió esta escapada, lejos del ritmo cotidiano y de las obligaciones laborales.
Entre las imágenes que más llamaron la atención de sus seguidores se destacó una selfie tomada frente a un espejo de gran tamaño ubicado en el lobby del hotel. Allí, Zaira lució un look relajado compuesto por un pantalón de cuadros celestes, un top azul marino y una cartera de paja con detalles en el mismo tono, en un ambiente donde el mármol, las esculturas y la vegetación tropical aportaban un estilo sofisticado.
Un hotel de lujo con arte e historia
La estadía continuó dentro de una habitación que mantuvo la misma impronta elegante. Uno de los detalles más llamativos fue el mural que decoraba la cabecera de la cama, inspirado en la infanta Margarita, personaje central de la célebre obra Las Meninas, del pintor español Diego Velázquez.
En ese escenario, la modelo posó junto a sus hijos sobre la cama, en una postal familiar que transmitió la calidez del viaje y dejó ver el confort del alojamiento. La combinación entre el patrimonio artístico español y el diseño contemporáneo del hotel fue uno de los aspectos que más resaltó en las imágenes compartidas.
La escapada también permitió a Zaira disfrutar de momentos de desconexión, una costumbre que suele priorizar cuando encuentra espacios libres en su agenda. El viaje estuvo centrado en compartir tiempo con Malaika y Viggo, quienes la acompañaron durante toda la estadía.
Relax, familia y postales para las redes sociales
Como ocurre habitualmente, las publicaciones de Zaira Nara despertaron una rápida repercusión entre sus seguidores, que reaccionaron con miles de "Me gusta" y comentarios destacando tanto el destino elegido como el estilo de la modelo.
Las fotografías también mostraron distintos momentos cotidianos del viaje, desde los espacios comunes del hotel hasta escenas familiares que reflejaron un clima de tranquilidad y disfrute. La influencer volvió a utilizar sus redes sociales como una ventana para compartir parte de su vida personal con quienes siguen cada uno de sus pasos.
Con esta escapada a Madrid, Zaira cerró un breve período de descanso antes de retomar su actividad profesional. Entre paisajes urbanos, una propuesta hotelera de primer nivel y el tiempo compartido con sus hijos, la modelo volvió a captar la atención de sus seguidores con imágenes que combinaron moda, turismo y momentos familiares.