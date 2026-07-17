Messi anticipó la final del Mundial 2026: “Nosotros tenemos nuestras armas”

Lionel Messi volvió a ser protagonista antes de una nueva final del mundo con la Selección Argentina. El capitán argentino participó de un evento junto a Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez en la antesala del partido decisivo del Mundial 2026, donde el conjunto nacional enfrentará a España en Nueva York/Nueva Jersey.

En su primera aparición pública previa al encuentro, el delantero recordó sus inicios en el fútbol y remarcó que la pasión por el juego fue siempre el motor principal de su carrera. “Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar. Sea en un colegio, la calle o un equipo, que empezamos todos en un equipo de barrio de chiquitos”, expresó.

El astro argentino también se refirió a cómo afronta un partido de semejante magnitud y explicó que la presión nunca fue el eje principal para él ni para el grupo. Según señaló, el equipo mantiene una mentalidad basada en competir, disfrutar y aceptar que el resultado no siempre depende de un solo factor.

Una final que se vive con tranquilidad y confianza

“Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar”, manifestó Messi al analizar la previa de la definición mundialista.

Foto: Archivo Elonce.

El capitán argentino agregó: “De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”. Con esa reflexión, destacó la importancia de las experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria profesional y cómo las derrotas también forman parte del aprendizaje.

La Selección Argentina llegará a la final con la intención de defender su protagonismo internacional frente a un rival como España, que cuenta con futbolistas de gran nivel y un estilo de juego reconocido a nivel mundial.

Messi y su vínculo con Lamine Yamal antes del duelo decisivo

Durante el encuentro con la prensa, Messi también fue consultado por la famosa imagen junto a Lamine Yamal cuando el futbolista español era apenas un bebé, una fotografía que con el paso del tiempo adquirió un significado especial por el presente de ambos jugadores.

“Lamine es grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante”, explicó el argentino sobre el joven talento español.

Foto: Archivo Elonce.

Además, agregó: “Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida”. Messi destacó así la particular historia que une aquella imagen del pasado con el enfrentamiento que tendrán en una final del mundo.

Argentina y España, frente a frente por la gloria mundial

El capitán argentino reconoció la jerarquía del equipo español y resaltó las dificultades que tendrá la final. “Hice una foto cuando era bebé y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento”, señaló en referencia a Lamine Yamal.

A su vez, Messi valoró las condiciones del rival y aseguró que Argentina también cuenta con herramientas para competir al máximo nivel. “Él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también”, afirmó.