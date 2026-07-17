El DT español pidió que el árbitro "no actúe con permisividad" en la final ante Argentina

Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, comenzó a jugar la final del Mundial 2026 en la previa del duelo frente a la Argentina y dejó un mensaje dirigido al árbitro del encuentro, el esloveno Slavko Vinčić, a quien le pidió que haga cumplir el reglamento y no permita excesos durante el partido decisivo.

El encuentro se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el New York/New Jersey Stadium, donde la Selección de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente al conjunto español.

En una entrevista con el diario Sport, el técnico español sostuvo que el juez del partido deberá mantener un criterio firme durante el desarrollo del encuentro.

El mensaje para el árbitro

"El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística", afirmó De la Fuente al referirse a la actuación que espera del árbitro esloveno.

Vinčić será el encargado de impartir justicia en la final y ya tiene un antecedente con la Selección argentina: dirigió la derrota por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en el debut albiceleste durante el Mundial de Qatar 2022.

Pese a su advertencia, el entrenador español dejó en claro que mantiene plena confianza en el cuerpo arbitral. "Tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear", agregó.

España quiere imponer su estilo

Más allá del arbitraje, De la Fuente remarcó que la principal preocupación de España pasa por mantener su identidad futbolística frente a un rival de la jerarquía de la Argentina.

"Ellos van a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo y en mejorarlo", sostuvo.

El seleccionador, que conoce muy bien a Lionel Scaloni por haber sido uno de sus docentes durante el curso de entrenador UEFA Pro, consideró que modificar el plan de juego sería un error para su equipo. "Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos", advirtió.

En ese sentido, agregó: "Nosotros nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, de juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiere decir que Argentina vaya a hacerlo".

Los elogios para Julián Álvarez y Lamine Yamal

Durante la entrevista, De la Fuente también tuvo palabras de reconocimiento para Julián Álvarez, una de las figuras de la Selección argentina en este Mundial.

"Es un futbolista excepcional", aseguró el entrenador de La Roja sobre el delantero del Atlético de Madrid.

Por otra parte, fue consultado sobre las constantes comparaciones entre la joven estrella española Lamine Yamal y Lionel Messi, y pidió prudencia al momento de establecer paralelismos.

"Lo que hay que entender es que Lamine es un chico de 19 años y Messi tiene 20 más. Él también ha vivido estas situaciones cuando era joven, pero ahora seguramente las viva de manera diferente", expresó.