La alegría de Colapinto tras protagonizar una de sus mejores prácticas en Alpine: “Fue un gran día”

El argentino, que fue 15° en la FP1, quedó 7° en la segunda tanda del día del Gran Premio de Bélgica. “Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron”, advirtió el piloto de Alpine.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación, al finalizar séptimo en la práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto registró un mejor tiempo de 1:47,147 y quedó a un segundo y 203 milésimas del líder de la sesión, que fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
El argentino, que venía de terminar decimoquinto en la primera práctica libre, exprimió al máximo su Alpine para conseguir séptima colocación y terminar el viernes muy confiado de cara a lo que será este sábado, en el que se llevará a cabo la práctica libre 3 y la clasificación.
La sesión finalizó unos minutos antes de que el cronómetro llegara a cero, ya que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, chocó cuando quedaban muy pocos minutos por delante y provocó la bandera roja.
De esta manera, Gasly cerró un viernes para el olvido que había comenzado con el decimoséptimo en la FP 1 y el decimoctavo lugar en la segunda sesión.
Here's a look at what happened to Pierre 💥#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/j0bryKITvr— Formula 1 (@F1) July 17, 2026
Primeras posiciones
En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder de la FP 2 fue el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien voló en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más emblemáticos de la categoría, para registrar un tiempo de 1:45,944.
En la segunda posición terminó el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), a 190 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).
La actividad en el GP de Bélgica continuará este sábado con la tercera y última sesión de entrenamientos, a las 7:30 de la mañana, donde los pilotos tendrán la última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.
“Fue un gran día en general”
Una vez terminada la actividad en la pista, el joven de 23 años habló en la rueda de prensa y brindó su punto de vista sobre el rendimiento del equipo durante el viernes. “Fue una buena sesión y un gran día en general. Me sentí un poco más cómodo al principio y estuvo competitivo. Mejor que las últimas dos carreras. Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y pusieron el auto en una ventana en la que podemos laburar mejor y extraer más potencial. En ese lado, contento. Obvio que hay que seguir trabajando y seguir mejorando, no estamos donde queremos estar”, destacó en diálogo con ESPN.
En esta misma línea, luego de varias carreras en las que Alpine fue ampliamente superado por Racing Bulls y, en menor medida, por Audi, Colapinto se mostró conforme con el rendimiento en el primer día de actividad: “Hay mucho por mejorar en el auto. Fue un buen paso. Hay que seguir así. Vamos a trabajar hoy en la noche para encontrar algo más en el auto y ojalá dar un paso más. A laburar e intentar avanzar un poco más. Fue un buen día. Viniendo de los últimos dos fines de semana que nos costó un poco más, fue un buen paso. Las condiciones más frías nos ayudan a estar un poco más competitivos”.
🎙️ | ¡Franco Colapinto post prácticas!
“Fue un buen día en general, me sentí más cómodo. Mejor que en las últimas carreras.
Hay que seguir trabajando y seguir mejorando.”
EMOCIONA ESCUCHARLO ASI 🥹🥹 pic.twitter.com/JlWkQqCHzP— Guada🇦🇷☀️ ً (@francopoints) July 17, 2026