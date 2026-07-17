“El peregrino tiene una meta”: avanza la organización de la Peregrinación de los Pueblos

La Peregrinación de los Pueblos ya comenzó a prepararse y volverá a reunir a miles de fieles de toda la provincia y de distintos puntos del país en una de las manifestaciones de fe más importantes de Entre Ríos. Bajo el lema "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano", la tradicional caminata partirá el viernes 16 de octubre desde Hasenkamp y finalizará el sábado 17 en el Santuario de La Loma, en Paraná, tras recorrer cerca de 90 kilómetros.

El padre Daniel Ponce confirmó que la salida será, como cada año, a las 17 desde la ermita de Hasenkamp y destacó que la propuesta espiritual de esta edición está inspirada en el llamado de la Iglesia a construir una sociedad más fraterna.

En diálogo con Elonce, el sacerdote explicó que el lema de este año invita a caminar junto a María como signo de esperanza y de compromiso con un mundo más humano.

Un camino de fe inspirado en María

Ponce señaló que el lema elegido toma elementos de la reflexión impulsada por la Iglesia en torno al jubileo por los 800 años del tránsito de San Francisco y también recoge el espíritu de la primera encíclica del papa León XIV.

"Queremos que María nos acompañe a lo largo de todo este camino, que es un ensayo de la vida del cristiano, de caminar juntos y reconocernos como hermanos", expresó.

Peregrinación de los Pueblos: esperan más de 40.000 fieles en la muestra de fe

El sacerdote remarcó que la peregrinación va mucho más allá de una caminata. "Yo digo peregrinar y no caminar, porque uno puede salir a caminar para cualquier lado. El peregrino tiene una meta: llegar al Santuario de La Loma para agradecer a la Mater por tantos beneficios y también para presentar sus pedidos", explicó.

Agregó que, año tras año, miles de personas llegan con intenciones particulares y testimonios de gracias recibidas. "Es un lugar donde muchos van a pedir y también donde muchos hablan de verdaderos milagros", afirmó.

Una organización que moviliza a unas 500 personas

La magnitud de la Peregrinación de los Pueblos requiere un importante despliegue logístico para asistir a los más de 40.000 fieles que suelen participar de la convocatoria.

Peregrinación de los Pueblos (archivo Elonce)

Ponce explicó que unas 500 personas trabajan en la organización distribuidas en 16 áreas de servicio. "Hay servidores, personal de salud, aguateros, animadores, choferes, responsables de estacionamiento, sonido, cocina y distintas áreas que hacen posible que la peregrinación funcione", detalló.

Además, destacó que todos los servicios esenciales son brindados gratuitamente para quienes participan del recorrido.

Asistencia durante todo el recorrido

El sacerdote explicó a Elonce que los peregrinos contarán con distintos dispositivos de apoyo durante los casi 90 kilómetros del trayecto.

Habrá vehículos de asistencia para quienes necesiten descansar, profesionales de la salud, puestos de hidratación y un camión destinado al traslado de mochilas y pertenencias.

Peregrinación de los Pueblos (archivo Elonce)

También se ofrecerá desayuno el sábado por la mañana y funcionarán servicios de cocina y cantina durante el recorrido. "Quienes no tengan con quién venir pueden sumarse igual, porque la organización los va a acompañar durante todo el camino", aseguró.

Asimismo, recordó que la financiación de la peregrinación se sostiene mediante la venta de remeras, gorras y otros artículos, además del funcionamiento de la cantina.

Recomendaciones para quienes participan por primera vez

De cara a una nueva edición, el padre Ponce brindó una serie de consejos para quienes realizarán la peregrinación por primera vez.

Recomendó utilizar ropa clara, pantalón largo, gorra, protector solar y un calzado cómodo que ya haya sido utilizado previamente.

También sugirió llevar una botella o cantimplora para hidratarse, una muda de medias, una capa para la lluvia y una mochila liviana con frutas, caramelos o alimentos dulces para recuperar energías durante el recorrido.

Peregrinación de los Pueblos (archivo Elonce)

"Lo importante es venir preparados y también hacer una preparación espiritual, pensando cuáles son las intenciones que cada uno quiere poner en manos de la Virgen", expresó.

Finalmente, invitó a seguir las redes oficiales de la Peregrinación de los Pueblos, donde se publican recomendaciones, novedades y material de preparación espiritual para quienes participarán de la edición 2026.