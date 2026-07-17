Gualeguay incorporó equipamiento clave para mejorar las cirugías en el hospital San Antonio

El hospital San Antonio de Gualeguay incorporó una nueva mesa de cirugía electrohidráulica destinada a modernizar el equipamiento de sus quirófanos. La adquisición fue realizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

El equipo fue diseñado para brindar mayor flexibilidad al momento de posicionar a los pacientes durante las intervenciones. Su funcionamiento combina movimientos manuales e hidráulicos continuos.

La compra demandó una inversión de $42.828.000, financiada por el Gobierno provincial. La incorporación permitirá fortalecer la capacidad de atención quirúrgica del establecimiento.

Un equipo para diferentes especialidades

La nueva mesa del hospital de Gualeguay cuenta con un sistema de autonivelación y puede operarse mediante un control remoto. Además, permite realizar distintos movimientos e inclinaciones.

El equipamiento puede utilizarse en procedimientos de cirugía general, ortopedia, urología, traumatología, cirugía maxilofacial y ginecología, entre otras especialidades.

El coordinador del Servicio de Traumatología y Quirófano, Gonzalo Jáuregui, explicó que la herramienta facilitará el trabajo de los profesionales durante cada intervención.

Mayor precisión durante las operaciones

Según detalló Jáuregui, la mesa permite efectuar inclinaciones hacia la izquierda, la derecha, la cabecera y los pies. También puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás.

Estas funciones permitirán adaptar la posición del paciente a las necesidades de cada cirugía. De esta manera, los equipos médicos podrán trabajar con mayor comodidad y precisión.

El profesional destacó que el nuevo equipamiento de Gualeguay también posee diferentes accesorios que amplían sus posibilidades de uso dentro del quirófano.

Accesorios para procedimientos complejos

Entre los complementos se encuentra un elevador de riñón, que permite levantar la región lumbar del paciente y facilitar el acceso quirúrgico al riñón, el uréter o el tórax.

La mesa también incluye accesorios destinados a cirugías maxilofaciales y un kit de tracción para intervenciones traumatológicas realizadas con arco en C.

Este sistema permitirá reducir fracturas de tibia o fémur y contribuirá a acortar los tiempos quirúrgicos. La incorporación representa una actualización importante para el hospital San Antonio de Gualeguay.