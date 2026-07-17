Más de 5 mil personas ya pidieron ingresar al plan para refinanciar deudas en Entre Ríos

Más de 5.500 empleados y jubilados solicitaron ingresar al plan para refinanciar deudas impulsado por el Gobierno de provincial junto con el Banco Entre Ríos. La iniciativa continúa vigente y permite reorganizar compromisos económicos asumidos con diferentes entidades financieras.

El denominado Plan de Alivio Financiero está dirigido a trabajadores del sector público, empleados privados y jubilados de la provincia. El objetivo es que los interesados puedan cancelar diferentes obligaciones mediante un único préstamo.

Desde la apertura de la inscripción online, el programa registró una importante respuesta. Según se informó oficialmente, las solicitudes ya superaron las 5.500 y la convocatoria permanecerá abierta durante los próximos meses.

Qué condiciones ofrece el programa

El plan para refinanciar deudas contempla una tasa fija del 60% nominal anual y plazos de devolución de hasta 60 meses. De esta manera, los beneficiarios pueden distribuir el pago en cuotas acordes con su situación financiera.

Además, la propuesta incluye un período de gracia de 60 días. Esto significa que quienes accedan al crédito comenzarán a abonar la primera cuota recién durante el tercer mes.

La financiación puede utilizarse para cancelar deudas contraídas con distintas entidades. La operación busca concentrar esos compromisos en una sola obligación y facilitar el ordenamiento de las finanzas personales.

Cómo solicitar el préstamo

La inscripción al plan para refinanciar deudas se realiza completamente por internet, a través del sitio oficial del Banco Entre Ríos. Allí, cada interesado debe completar sus datos personales y la información requerida en el formulario.

Una vez presentada la solicitud, la entidad bancaria analiza la situación crediticia de cada persona. Posteriormente, se comunica con el cliente para informarle el resultado de la evaluación.

En caso de reunir las condiciones necesarias, el banco asigna un turno para continuar con el procedimiento. En esa instancia, el solicitante deberá presentar los certificados correspondientes a las deudas que busca cancelar.

Quiénes pueden acceder

La iniciativa alcanza a empleados públicos y privados, además de jubilados que residan en Entre Ríos. El otorgamiento del préstamo queda sujeto al análisis y la aprobación crediticia de la entidad bancaria.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el plan para refinanciar deudas procura ayudar a las familias a recuperar parte de su capacidad de ingreso y afrontar sus obligaciones mediante condiciones más favorables.

El programa continuará disponible para nuevos interesados. La propuesta forma parte del trabajo conjunto entre el Ejecutivo entrerriano y el Banco Entre Ríos para ofrecer herramientas financieras destinadas a ordenar las economías familiares.