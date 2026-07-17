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Frigerio firmó un convenio para llevar la inteligencia artificial al Estado y las pymes

El gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio con la empresa tecnológica Salesforce, para llevar la inteligencia artificial al Estado y las pymes.

17 de Julio de 2026
Firma de convenio con la empresa tecnológica Salesforce
Firma de convenio con la empresa tecnológica Salesforce

El gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio con la empresa tecnológica Salesforce, para llevar la inteligencia artificial al Estado y las pymes.

El gobernador Rogelio Frigerio suscribió un memorando de entendimiento con la empresa tecnológica Salesforce para impulsar la capacitación en inteligencia artificial, fortalecer la transformación digital de la administración pública y acercar herramientas de innovación a las pequeñas y medianas empresas entrerrianas. Entre Ríos es la primera provincia del país en alcanzar un acuerdo estratégico de estas características con la compañía internacional.