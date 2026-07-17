AMET analizará los pasos a seguir tras rechazar la propuesta salarial

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definirá este viernes los pasos a seguir luego de rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos en el marco de la negociación paritaria.

El secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, recordó que el gremio cuenta con un mandato del Congreso Provincial que establecía como condición aceptar únicamente una propuesta que representara una recomposición salarial acorde al proceso inflacionario.

"Tenemos el mandato del Congreso de que la oferta salarial debía ser significativa y equiparar el proceso inflacionario, pero eso no sucedió; por lo tanto, el debate será tomar decisiones en base a ello", expresó el dirigente gremial.

En ese contexto, la Comisión Directiva debatirá la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, cuya modalidad será definida tras el encuentro previsto para este viernes.

La decisión se conocerá luego del análisis de la situación salarial y del resultado de la reunión paritaria mantenida con el Gobierno provincial, que confirmó que liquidará por decreto el aumento ofrecido y que fue rechazado por los gremios docentes.

También analizarán el escenario nacional

Durante el encuentro, AMET también pondrá sobre la mesa la situación educativa a nivel nacional.

Entre los temas que preocupan al sindicato figuran la falta de convocatoria a la paritaria docente nacional y la ausencia de respuestas al pedido para revertir la eliminación del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, dispuesto en el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso.

El gremio sostiene que ambos reclamos impactan de manera directa en el financiamiento del sistema educativo y en las condiciones laborales de los docentes técnicos. (APF)