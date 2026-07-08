Oferta salarial a docentes: los gremios rechazaron la propuesta y analizarán medidas

La oferta salarial a docentes presentada este miércoles por el Gobierno de Entre Ríos no logró el consenso esperado durante la reunión paritaria. Aunque el Ejecutivo introdujo mejoras respecto de la propuesta anterior, los representantes sindicales coincidieron en que el ofrecimiento continúa sin responder a las necesidades económicas del sector y reclamaron una nueva convocatoria con una propuesta superadora. Tras la audiencia, cada organización anticipó que analizará internamente los pasos a seguir, mientras crece la incertidumbre sobre el normal reinicio de las clases después del receso invernal.

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 3% para julio, que se abonará con los haberes de agosto, y un 4% para septiembre, a percibir en octubre, tomando como base de cálculo el salario del mes inmediato anterior. Además, incluye un aumento en los montos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y al concepto de Conectividad, junto con la fijación de un salario mínimo de bolsillo de 850.000 pesos para los docentes, incluyendo esos conceptos.

Sin embargo, los gremios sostuvieron que el principal reclamo continúa sin respuesta: el blanqueo de las sumas que actualmente se pagan en negro y una mejora de los tiempos previstos para los incrementos ofrecidos. La postura común fue planteada durante la negociación, aunque la representación del Gobierno dejó en claro que se trataba de la propuesta definitiva.

AGMER rechazó la propuesta y quedó en estado de beligerancia

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, fue uno de los dirigentes más críticos tras el encuentro. En diálogo con la prensa sostuvo: “Consideramos (que la oferta) no está a la altura de las circunstancias como dijimos con la propuesta anterior. No responde a las necesidades de la economía de los trabajadores de la educación y, por lo tanto, planteamos una mejora para la semana que viene y los miembros paritarios del gobierno dijeron que no”.

Abel Antivero, de AGMER. Foto: Elonce.

Además, confirmó la postura adoptada por el sindicato luego de conocer la respuesta oficial. “Nos declaramos en beligerancia y los miembros paritarios nos dijeron que era la propuesta definitiva”.

Respecto de los puntos que AGMER pretendía incorporar al acuerdo, explicó: “Nosotros seguimos planteando los mismos criterios que ya teníamos: el blanqueo de los montos que estaban en negro y se van a seguir pagando en negro desde marzo; con Conectividad y Fopid planteamos que uno de los tramos que tiene que ver con pagar en septiembre con los haberes de octubre, que sean de agosto y se paguen en septiembre; y juntarnos en agosto. En ese sentido, el gobierno dijo que no”.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Incertidumbre sobre el regreso a clases

Consultado acerca de la posibilidad de que el ciclo lectivo se reanude normalmente el próximo 20 de julio, Antivero evitó adelantar definiciones y remarcó que la decisión será tomada por los órganos internos del sindicato. “Tendremos que analizar lo que tiene que ver con AGMER, convocar a nuestro plenario de secretarios generales para el lunes y ahí tomaremos definiciones”.

Desde AMET también manifestaron su disconformidad con el ofrecimiento oficial. El representante del gremio, Fabián Monzón, señaló: “Pensábamos que iba a ser una propuesta realmente superadora y creemos que no se encuentra dentro de los límites que pueden ser analizados por las bases. Pedimos una propuesta superadora y ellos se niegan a hacerlo”.

Fabián Monzón, de AMET. Foto: Elonce.

Las expresiones de ambos dirigentes dejaron en evidencia que, pese a los cambios introducidos por el Ejecutivo, las organizaciones sindicales consideran que todavía existe una importante diferencia entre la propuesta oficial y las expectativas de los trabajadores de la educación.

SADOP pidió adelantar los aumentos y blanquear adicionales

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Alejandra Frank brindó detalles sobre la oferta presentada durante la audiencia paritaria y explicó cuáles fueron las modificaciones solicitadas por los cuatro gremios docentes.

La dirigente expresó: “Estuvimos trabajando la propuesta recibida hoy, donde el gobierno nos ofreció el 3% en julio para cobrar en agosto y para septiembre un 4%. También mejoraba los montos de Fopid y Conectividad en negro. Evaluamos esa propuesta y lo que quisimos hacer los cuatro gremios es que esa propuesta se mejore blanqueando Fopid y Conectividad, adelantando la propuesta de septiembre para agosto”.

Alejandra Frank, de SADOP. Foto: Elonce.

Al referirse a la respuesta del Gobierno provincial, agregó: “De parte de los miembros paritarios de la provincia, se dijo que no porque esta era una propuesta definitiva del gobierno provincial. Ahora quedamos en que el lunes recibiríamos de parte de la Secretaría de Trabajo –dentro del plazo de los cinco días hábiles-, una convocatoria para ver si hay una audiencia de mediación y ver si podríamos llegar a un acuerdo. De lo contrario, cada gremio analizará con su consejo directivo y delegados, las medidas a seguir al respecto”.

La pérdida del poder adquisitivo sigue siendo el principal reclamo

Frank también hizo referencia al deterioro del salario docente y explicó cuál es el objetivo que persiguen los sindicatos durante esta negociación. “No llegamos a recuperar el poder adquisitivo del salario. Estamos pidiendo nivelar la inflación que tenemos acumulada a la fecha”.

Por su parte, la representante de UDA, Mirta Raya, mostró una postura diferente respecto de la oferta presentada, aunque aclaró que su organización no tiene voto dentro de la negociación paritaria. En ese sentido manifestó: “Hubo algunos puntitos más para considerar, pero vamos a ver qué sucede la próxima instancia”.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Más adelante agregó: “Fue interesante. Para mí, hubiera sido positivo”. Asimismo destacó algunos aspectos del ofrecimiento oficial: “Había unas cuantas modificaciones para aumentar en cuanto al Fopid, Conectividad y a la base de datos que fuera tomada del mes anterior para fijar el salario. Esas cuestiones después se han de dirimir luego si habrá una reunión posterior”.

El salario mínimo y la próxima instancia de negociación

Mirta Raya también se refirió al salario mínimo de bolsillo propuesto por el Gobierno provincial, que alcanzaría los 850.000 pesos para los docentes comprendidos en la oferta.

Mirta Raya, de UDA. Foto: Elonce.

Sobre ese punto sostuvo: “De acuerdo a lo que dicen los afiliados, hubiese sido interesante”, y luego reconoció su sorpresa por el monto anunciado al expresar: “Eso fue lo que más me extrañó”.

Mientras tanto, la negociación continúa abierta. La Secretaría de Trabajo deberá convocar en los próximos días a una audiencia de mediación, instancia en la que las partes intentarán acercar posiciones antes del reinicio de las clases. Si no existen avances, cada uno de los gremios definirá en sus respectivos cuerpos orgánicos las medidas a adoptar, un escenario que mantiene abierta la posibilidad de un nuevo conflicto en el sistema educativo entrerriano a pocos días del regreso a las aulas.